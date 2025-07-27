黨主席、秘書長是否請辭》林右昌：執政黨有責審慎反思社會的反應

大罷免宣告失敗，民進黨秘書長林右昌（右）表示，勿將這場史無前例的公民運動，窄化為政黨的勝負。（記者王藝菘攝）

2025/07/27 05:30

〔記者陳昀、洪美秀／綜合報導〕首波國民黨立委罷免昨天宣告失敗，被問到民進黨主席賴清德、秘書長林右昌是否請辭？林右昌回應，請不要將這場史無前例的公民運動，窄化為政黨的勝負，這樣對不起公民團體與志工；他也說，民進黨身為執政黨，有責任審慎反思社會的反應，儘速調整步伐，回應人民期待。

公民運動 勿窄化為政黨的勝負

林右昌昨晚偕立法院民進黨團幹事長吳思瑤在民進黨中央召開記者會。林表示，這場前所未見的公民行動，是基於對國家的愛，是因為反共護台而起，他要代表民進黨向所有公民團體，以及無私無我的志工表達最高敬意，這場行動再次為台灣寫下歷史，這並非政黨對決的選舉，也不能被矮化、簡化為政黨之間的勝負，而是偉大公民力量的展現。

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林右昌指出，民進黨虛心接受投票結果，所有政黨包括民進黨，都能從過程得到冷靜、反思，以及重新出發的機會，民進黨身為執政黨，會繼續維護民主，捍衛主權，也有責任更審慎地反思此次社會的反應，儘速調整步伐，努力回應人民的期待。

被問及賴清德、林右昌是否請辭黨職？林右昌回應，這是一場台灣民主史無前例的公民行動，不要窄化扭曲成政黨之間的對決與勝負，國民黨一直想將公民運動抹黑成政黨惡鬥，但本質並非如此，「請不要這樣想，也不要這樣看待它，這樣會對不起公民團體以及無數志工們」。

柯建銘：在立法院繼續努力不會打折

被藍委點名請辭立委的民進黨立法院總召柯建銘也表示，他承認失敗，也尊重結果，但失敗的人沒有悲觀的權利，捍衛民主價值的決心絕對不會改變。

至於未來如何應對立院？柯建銘說，民進黨捍衛民主價值，在立法院繼續努力不會打折，「這是我們的決心，也必須這樣做。」

對於失敗原因，林右昌坦言，投票前藍白在國會通過普發現金一萬元，確實讓很多人受到影響，但大家也看到中共無所不用其極地介入台灣內部事務，文攻武嚇、認知作戰，凝聚更多台灣人堅定反共的意志，這也是過程中的重要價值。

立法院民進黨團幹事長吳思瑤也表示，這是一場公民運動，不需要跟政黨之間劃上等號，這場罷免行動是公民不滿國會民主討論遭踐踏、破壞，不接受國會少數聲音受到壓迫，因此不要認為投票結果是反共護台、捍衛憲法、捍衛民主秩序的路線受到挑戰或改變，她呼籲在野黨持續將台灣的國家利益視為唯一與第一。

新竹雙罷雙失敗，民進黨立院總召柯建銘昨受訪表示尊重結果，並說失敗的人沒有悲觀的權利，並帶領民進黨議員向市民鞠躬。（記者洪美秀攝）

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