賴：只要繼續堅持 民主就不會輸

兼任民進黨主席的總統賴清德昨天表示，台灣的民主，只會因為一次次的公民參與，而更加堅韌。（資料照）

2025/07/27 05:30

〔記者陳昀、鍾麗華／台北報導〕大罷免失敗，兼任民進黨主席的總統賴清德昨天表示，大家都應該尊重接受投票結果，這不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗，是人民在憲政制度下擁有的正當權利；台灣的民主，只會因為一次次的公民參與，而更加堅韌，只要我們繼續堅持，民主就不會輸，只要台灣公民繼續前行，我們就會與公民社會結伴同行。

深深感謝公民 「你們的力量 沒有白費」

賴清德在臉書發文表示，對於投票的結果，大家都應該尊重接受，這不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗，罷免與反罷免，都是人民在憲政制度下所擁有的正當權利，儘管社會上存在不同立場，台灣人民依然能透過合憲合法的方式表達意見、做出決定，這正是民主台灣最珍貴的地方。

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賴並說，他要深深感謝公民的力量，「你們的力量，沒有白費」，是公民的力量，讓人民的公僕回到地方謙卑請託；讓被不合理刪凍的國家預算順利解凍。公民的吶喊喚醒了沉默多時的公民社會，也提醒每一個政黨的政治人物，都有對國家的忠誠義務，並且無時無刻接受人民的監督，也更加確立了反共護台的國家方向，更加凝聚反共護台的公民力量。

賴清德表示，公民的行動，在在提醒執政者與民意代表，民主自由的憲政制度，不是為了創造權力而存在，而是為了限制權力而奮戰。選舉和罷免都會有結果，但台灣的民主，只會因為一次次的公民參與而更加堅韌，只要我們繼續堅持，民主就不會輸，只要台灣公民繼續前行，我們就會與公民社會結伴同行。

賴清德強調，今天過後還有許多挑戰，但我們要向全世界證明，台灣是一個有能力用憲政制度化解內部紛爭的國家，更是一個能夠在競爭過後，以民主精神團結彼此的國家，執政團隊的責任，是持續堅定沉著、為人民打拚，堅持國家利益，讓國家繼續前行，期待朝野不分立場、社會各界不分彼此，繼續守護民主自由憲政體制，捍衛我們的國家。

是否內閣改組

政院：國人的參政權再一次實踐

行政院昨回應罷免結果時，未提到行政院長卓榮泰是否請辭與內閣改組問題，發言人李慧芝僅表示，這是憲法賦予國人的參政權再一次實踐，台灣的民主歷程也因為公民的參與而有了新的紀錄。

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