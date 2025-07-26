焦點評論》期末交白卷該退學

立法院長韓國瑜及副院長江啟臣昨天一早率著國民黨立委，在議場前高舉「反罷免」布條，完全無視「立法院職權行使法」對議事中立的明文要求，急著趕拍「畢業照」。（記者劉信德攝）

2025/07/26 05:30

記者陳政宇／特稿

罷免投票前夕，藍白兩黨口口聲聲指責政府「獨裁」，卻再度封殺大法官被提名人，導致已癱瘓長達八個月的憲法法庭持續停擺，親手扼殺權力制衡和救濟的憲政機制。當公民挺身自救、發起期末考，這群大膽交出白卷的立委，難道不該被勒令退學？

大法官人事案表決前，曾傳出在野黨有意放行至少一位被提名人，或是通過兩位以維持憲法法庭運作，緩解罷免壓力。最後關頭為何仍殺紅眼？這反映出藍白始終不願面對、甚至刻意扭曲大罷免的核心訴求。

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去年底藍白強修「憲法訴訟法」，明定大法官需達十人方可作成憲法判決，目前僅餘八人，連最基本的違憲審查都無從談起，人民也無法尋求救濟，更遑論監督制衡已名存實亡。當各項逃脫途徑皆被在野封鎖、制度難以自我修補，被視為「非常態」的大罷免於是揭竿而起，其本質是為了將國家憲政導回「常態」。

但諷刺的是，立法院長韓國瑜及副院長江啟臣昨天一早率著國民黨立委，在議場前高舉「反罷免」布條，完全無視「立法院職權行使法」對議事中立的明文要求，急著趕拍「畢業照」。而同時，立法院警衛卻以「中立」為由，禁止訪客攜帶「大罷免大成功」飄帶。顯然，不只民主議事被勒得發不出聲，中立也成了選擇性標準。

若憲法救濟的大門一再被封死，憲政僵局該如何解套？罷免正是公民的防衛手段，也是對失序國會的最後通牒，用直接民主的罷免票制衡濫權民代。讓交出慘烈成績單的人知道：人民將親手打下不及格分數，交白卷就該被當掉。

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