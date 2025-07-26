「官我什麼事」專訪》林飛帆：盼立院挺國防預算 展現自衛決心

國安會副秘書長林飛帆接受本報「官我什麼事」專訪，分析中國對台的新型態威脅。（記者陳怡伶攝）

2025/07/26 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕國軍「漢光四十一號」實兵演習甫於上週五落幕，從灰帶應處、灘岸守備到結合城鎮韌性演習，今年的規模與內涵都大幅提升。國安會副秘書長林飛帆接受本報「官我什麼事」專訪時坦言，目前最迫切、最大的國安威脅「就是中國」，面對中國持續擴張軍備投資，台灣的國防預算有沒有獲得國會充分支持，是全社會防衛韌性能否落實的關鍵，唯有展現自我防衛能力的決心，美國等友盟才可能進一步思考協防台灣。

林飛帆指出，今年的漢光演習史上見軍率最高，跳脫以往集中於單一地點的火力展示，在各地重要街道與戰術位置都能看到軍方實地操演，同時進入灰帶應處、灘岸守備、縱深防禦與持久作戰，並擴大後備動員訓練；城鎮韌性演習也將傳統的民安、萬安演習，整合為「帶狀式」實地演練，明年要推進至「從無到有」的無劇本演練，貼合真實情況。

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台灣強化準備 美方才可能進一步思考協防

談及台灣當前面臨的最大國安挑戰，林飛帆直言，當然就是中國，並歸納兩大層面，一是滲透我國政府與軍方的滲透新型態威脅，對政府維持有效運作及機敏資訊的保護都造成衝擊；其次是軍事層面，除了傳統軍機、軍艦擾台，也有海警船越界執法、權宜輪破壞海底電纜、網路駭侵行動等灰帶襲擾。

林飛帆說明，賴清德總統已提出十七項國安策略防堵破口，然而，台灣正面臨資源的挑戰，中國軍備預算連年擴增，若國軍與整體防衛沒有獲得相對應的支持，將成為國安的重大隱憂，我們需要國會在預算給予相應支持，否則再多防衛構想都難以實現；舉例來說，前陣子的風災就凸顯通訊設備與能源備援系統的重要性，若沒有國會支持，相關計畫不太可能繼續推動。

被問到如何深化台美戰略合作，確保美國協防台灣的可能性？林飛帆表示，唯有展現自我防衛的決心，並持續強化相關準備，美國或其他友盟國家才有可能進一步思考協防台灣，為了強化全社會防衛韌性，不只政府各部門都要做好準備，一般民眾也要具備協助自身與社區的能力，甚至在餘裕時支援軍人。

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