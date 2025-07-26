傅崐萁再喊縣府沒收到捐款》童子賢：捐款還被逼找收據 有點難過

和碩董事長童子賢日前爆料，花蓮震災時受捐款學校卻被縣府恐嚇不准收款，遭時任縣長的立委傅崐萁控告，傅昨受訪更指，二○一八年縣府並未收到童的七千萬元捐款；童子賢昨回應，對方的說法是「政治上的混淆」，且自己善意捐款卻被迫去找收據，實在有點難過。（記者王定傳攝）

2025/07/26 05:30

〔記者王定傳、林欣漢／台北報導〕和碩科技董事長童子賢日前爆料，花蓮震災時受捐款學校卻被縣府恐嚇不准收款，遭時任縣長的立委傅崐萁控告，傅昨受訪更指，二○一八年縣府並未收到童的七千萬元捐款；童子賢昨回應，當年他捐款一點三億元，其中有五千多萬元捐助花蓮震災，對方的說法是「政治上的混淆」，且自己善意捐款卻被迫去找收據，實在有點難過。

傅嗆所言非事實 童反批「政治上的混淆」

傅崐萁昨在立法院受訪表示，童子賢稱花蓮震災有捐款，但不管是二○一八年、二○二二年、二○二四年，花蓮歷經三次大地震，衛福部、花蓮縣政府都沒有童子賢及和碩集團的相關捐款，且當年善款委員會召集人是張善政，善款運用都要經委員會，童子賢所言完全非事實。

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不過，花蓮縣長徐榛蔚之前曾表示，二○一八年○二○六地震，童子賢有捐一千萬元、和碩捐五百萬元。

童子賢也出示他個人二○一八年對花蓮縣社會局捐助一千萬元的收據，收據上的社會救助金專戶委員會主委，還是時任縣長傅崐萁。傅則稱，「我是當時的縣長，有捐一千萬就會發感謝狀，但怎麼使用完全是由善款委員會來決定，不是縣府。」

傅崐萁還說，童子賢公布的廿四家受捐單位名單，未標示金額與時間，無從確認是否為地震善款。且童一邊說花蓮縣府擋震災援助，不能直接捐給學校，自己公布的名單裡又捐款給三所學校，他已經自證其罪。

童子賢昨受邀到最高檢察署發表專題演講前回應說，他本人與和碩在二○一八年對花蓮縣社會局、社會局救助金專戶等，合計捐助一五○○萬元，並反問傅：「怎麼會一塊錢都沒有收到呢？」；他認為傅的說法，只是「政治上的混淆」。

童子賢強調，二○一八年間他對全台的捐款是一億三六六○萬元，其中約五千萬元是花蓮震災捐助，全台有上百個戶頭在協助震災，「對方故意去找衛福部的專戶說沒有找到，就說沒有捐款，這讓人很困惑」。

童並表示，從二○一八年與二○二四年，和碩集團與他個人合計捐贈九九七二萬元，以他個人名義捐助的金額約為五三六三萬元。他並強調「對於公共事務與政治都一樣，我本著良心就好了」。

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