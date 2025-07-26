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    胡仁順：線民告知 進傅崐萁豪宅「出來滿滿伴手禮」

    日前以證人身分到花蓮縣調站的花蓮縣議員胡仁順說，他最擅長收妖、把鬼送去給閻羅王，「上一次是送明良臻」。（記者花孟璟攝）

    日前以證人身分到花蓮縣調站的花蓮縣議員胡仁順說，他最擅長收妖、把鬼送去給閻羅王，「上一次是送明良臻」。（記者花孟璟攝）

    2025/07/26 05:30

    花蓮地檢署偵辦大罷免相關案件 分案50件居「全國最高」

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮地檢署目前與大罷免相關案件已有五十件分案調查中，分案數量居「全國最高」。日前花蓮又傳出有工會人員被找進去被罷免人傅崐萁九五至尊豪宅，進去之前還被要求搜全身、交出手機，「出來後身上卻滿滿伴手禮」，疑有賄選嫌疑！花蓮縣民進黨議員胡仁順前天以證人身分到縣調站說明此案，他昨天表示，傅崐萁現在很怕，自己的專長就是「把鬼送去給閻羅王！」這次傅崐萁罷免案他送了好幾個，「上次送的鬼是民政處長明良臻」。

    胡仁順當證人 日前到案說明

    縣議員胡仁順貼文秀出花蓮縣調站給他的證人通知書，指他前天以證人身分到花蓮縣調查站說明。胡仁順說，國民黨花蓮縣議會黨團的「傅崐萁們」昨開記者會說要抓鬼，還搬出七爺八爺說罷團會做票，他痛批傅崐萁們專長是當「神棍」，「膽敢利用七爺八爺，我等你們直接被閻羅王收走」！

    胡仁順說，由於偵查不公開，檢調也不斷交代不要對外透露案情內容。根據線民告知，工會幹部最近一週收到通知，前往九五至尊大樓，進去要搜身、收手機，但出來時卻提著禮物，裡面還有茶葉罐，至於內容物是什麼？檢調要求不能對外透露，「大家就自己想」。

    胡仁順表示，只能說傅崐萁現在很怕，怕到連過去信任的人都不能完全信任，一般要進入九五至尊大樓，通常是傅信任圈內的人，但這次卻怕到要收手機暫時保管才能入內，就怕被錄音錄影，只能說「敵人在本能寺」！

    檢調知情人士說，胡仁順擔任證人的案件是傅崐萁九五大樓案，工會人員進入兩手空空，連手機都要交出，出來卻有伴手禮，「茶葉罐內有無夾帶現金」是偵辦重點。

    花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬則說，大罷免目前有分案調查的案件總數超過五十件，其中假訊息案數量最多，至於賄選相關情資也有十件分案調查，罷免方、反罷免方都有人檢舉對方賄選買票，此外暴力案件也有妨害自由及毀損旗幟等案，將秉持中立調查，以守護台灣民主的根基。

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