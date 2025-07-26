花蓮罷前最後催票 奉旨罷傅、反惡罷遊行大拚場

大罷免投票前的關鍵「選前之夜」，罷免團體舉辦大遊行，沿途高呼「奉旨罷免傅崐萁」。（記者花孟璟攝）

2025/07/26 05:30

〔記者王峻祺、花孟璟／花蓮報導〕大罷免投票前的關鍵「選前之夜」，花蓮立委傅崐萁昨和妻子、花蓮縣長徐榛蔚一起率領藍軍萬人走上街頭，從中正體育場集結出發後，沿公園路往市區金三角遊行，沿途高喊「反惡罷」，呼籲縣民投下不同意票。罷免團體傍晚則於象徵威權時代的花蓮舊監獄遺址自由廣場，舉辦公民大遊行嘉年華活動，志工裝扮成七爺八爺，沿途高呼「奉旨罷免傅崐萁」。

罷團嘉年華活動 創意十足

罷團集合在花蓮市自由廣場，包括曙光花蓮、挺美小隊、花蓮重開機、台灣東社大會師等團體，準備葉霸胸章、充氣加油棒、罷傅飄帶、扇子等小物發送給參加民眾，由罷傅連署領銜人李美玲、副領銜人潘文欽帶隊出發，沿途高呼「七二六、同意罷免傅崐萁」。

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隊伍前導有大型充氣恐龍人偶，代表「罷免恐龍立委傅崐萁」、裝扮成七爺八爺的志工身上還有大大的「奉旨罷免」，創意十足。遊行隊伍隨後走進花蓮市金三角地區，警方將雙方錯開，避免發生衝突。

傅籲支持者 出來投不同意

傅崐萁主辦的遊行傍晚從中正體育場出發，他行前大罵總統賴清德獨裁專政、撕裂族群，連民進黨都反對賴提名的大法官候選人，現在是守護台灣民主自由的重要時刻，大家一定要團結，不畏風雨都要出來投下不同意罷免票。

現場群眾高舉「不同意罷免」旗幟，跟著傅崐萁夫婦掃街，沿途不斷高喊拒絕惡罷。

花蓮罷免人潮長到看不到盡頭，估計達到三千人。（記者花孟璟攝）

大罷免投票前的關鍵「選前之夜」，花蓮立委傅崐萁昨率領支持者走上街頭，呼籲縣民投下不同意票。（記者王峻祺攝）

大罷免投票前的關鍵「選前之夜」，罷免團體舉辦大遊行，沿途高呼「奉旨罷免傅崐萁」。（記者花孟璟攝）

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