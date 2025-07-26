藍白再度封殺大法官》司改會：憲庭空轉 犧牲人民權益

立法院院會昨天記名投票表決大法官人事同意權案，國民黨團、民眾黨團再度全數封殺七位被提名人。（記者劉信德攝）

2025/07/26 05:30

民進黨團：期待今罷免投票產生新民意 立院理性行使職權

〔記者張文川、王定傳、楊國文、李文馨、鍾麗華／台北報導〕立法院院會昨記名投票表決大法官人事同意權案，國民黨團、民眾黨團再度全數封殺七位大法官被提名人。對此，司法院僅表示「尊重立法院職權」。民間司法改革基金會晚間發聲明表示遺憾，認為憲法法庭迄今已被癱瘓一八○天，如今又將繼續空轉，犧牲的是人民權益。司改會董事長黃旭田說，這麼多民眾等著憲法法庭解釋違憲爭議，司改會無法接受這個結果。

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司改會：很多人等著憲庭解釋爭議

司改會聲明強調，憲法法庭持續被癱瘓，減損人民聲請釋憲的權益，無法保障人民權益，當司法權無法正常運作，全民都是受害者；人民需要能夠帶領司法改革的司法院長、有效率運作的憲法法庭，籲下一輪的總統提名，以及立法院的審查、表決，都要站在人民的角度思考，以是否適任為唯一考量。

檢察官協會：感到意外 也覺得遺憾

檢察官協會也表示，這次檢察官出身的大法官提名人有高檢署主任檢察官蔡秋明、高檢署主任檢察官借調最高檢察署辦事林麗瑩，兩人皆實務經驗豐富，十分優秀，對於立院投票結果，檢察官協會感到意外，也覺得遺憾。

立法院民進黨團幹事長吳思瑤則批評，藍白未能體現人民對於恢復憲法法庭運作的期待，一再杯葛、刁難及延宕人事同意權，癱瘓憲法法庭，讓立法院凌駕司法權，盼透過公民罷免投票產生的新民意，未來能理性、正當的行使職權。

黃旭田昨受訪說，司改會不樂見立法院全面否決七位大法官提名人選，這麼多民眾等著憲法法庭解釋法律的違憲爭議，攸關人民權益，「大人吵架，不能影響到憲政體制的正常運行」。

吳思瑤則表示，這是史上被延宕最久的大法官人事案同意權行使，第一次延宕九十五天，第二次延宕九十一天，共計被延宕一八六天；她強調，大法官是憲法最終的守護者、人民權益守護者，民進黨團對此結果感到遺憾。

陳慈陽、詹鎮榮未獲綠委全數同意

吳思瑤：有些觀點背離民進黨認知

對於民進黨團採「五加二」策略，五位被提名人選皆須投下同意票，陳慈陽、詹鎮榮則採開放投票，部分綠委選擇投下不同意票。吳思瑤說，投票結果已彰顯部分黨團成員認為兩位大法官被提名人的憲政觀點值得商榷，有些觀點背離民進黨認知的憲政價值與原則，黨團予以尊重。

行政院發言人李慧芝昨也批評，憲法法庭肩負守護憲法秩序的任務與責任，人民向憲法法庭申請的案件，就高達總案件量的九十九％，行政院同為憲政機關，對於兩在野黨罔顧憲政秩序的正常運作、罔顧人民的憲法救濟權利，踐踏憲政精神的政治操作表示遺憾。

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