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    大罷免今天投票》「國會有癌症」 李文成疾呼大斬紅徒

    反共護台志工聯盟「為民主守夜 公民集氣晚會」（記者陳逸寬攝）

    反共護台志工聯盟「為民主守夜 公民集氣晚會」（記者陳逸寬攝）

    2025/07/26 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕大罷免今天投票，反共護台志工聯盟昨晚於立法院旁濟南路舉行「為民主守夜：公民集氣晚會」，因家人罹癌消失於社群的歷史作家李文成表示，「國會有癌症」，呼籲七二六「大斬紅徒」；歷史名師呂捷痛斥國民黨數典忘祖，強調台灣人「無處可逃」，更要用選票疼惜、守住這塊土地。

    李文成表示，雖因家人罹癌缺席一段時間，但家人反而催促他上街頭，因為「國會也有癌症」。他提到，多年前就曾在同個地方反對媒體壟斷，如今又重返街頭也是為了守護台灣。他憤慨指出，當年曾並肩反紅媒的同志，竟然「一個給傅崐萁摸頭，一個跑去讚嘆上海的廁所」，令人失望。「不藍不綠一點都不帥」，他批評說，居然在中共跟台灣之間有「選擇障礙」。

    他並引用歷史指出，一九二七年與一九五○年的七月廿六日，中華民國政府分別肅清共產黨並於金門大膽二島粉碎共匪野心，強調「歷史告訴我們，七月廿六日是一個『大斬紅徒』、天佑台灣的好日子」，呼籲大家奮力一博，用選票寫下讓後代驕傲的歷史。

    呂捷則說，這是他上千場演講以來首次看到這樣的場面，儘管有人勸他別碰政治、怕市場流失，他仍堅持站上台，他強調，投票可以因希望、失望、開心或難過，但絕不能因為恐懼而不投，因為「一旦恐懼有用，所有人都會恐嚇你」。

    呂捷：絕不能因為恐懼而不投

    呂捷表示，他也有兩個女兒，「台灣人只有這三萬六千平方公里的土地，無處可逃」，卻還要被國民黨罵數典忘祖。他反問，「我的祖先是從中國逃出來的，你還要把我趕回去？」是國民黨忘了孫中山說人民有罷免權，或忘了蔣介石說要反共？

    濟南長老教會主任牧師黃春生則分享，已在台生活卅年，從美國籍歸化台灣的宣教師馬約翰牧師近日剛領身分證，雖尚無投票權，但仍將拉票守護台灣視為生命的責任，對台灣的疼惜更勝中國國民黨。他呼籲大眾把握最後時間拉票、投票，「讓太平洋的曙光照耀這塊深愛的土地」。

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