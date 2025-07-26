大罷免前夕 為民主守夜》 公民串聯催票 熱到最高點

反共護台志工聯盟等罷免團體昨天晚間於立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，號召大家投下同意票。（記者陳逸寬攝）

2025/07/26 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕史無前例的大罷免投票今天登場，罷免團體昨重返立法院外濟南路，舉辦「為民主守夜，公民集氣」晚會；儘管天公不作美，大批群眾仍頂著暴雨力挺，高喊口號、揮舞旗幟。此外，各罷區也同步舉辦活動催票、遍地開花，並透過直播「公民大串聯」，帶動罷免氣勢。

廣邀多位政治素人上台宣講

與國民黨在凱道造勢主打藍營大咖不同，罷免晚會廣邀多位政治素人上台宣講，包括詩人羅毓嘉、作家李文成、藝人鄭家純、補教名師呂捷、濟南教會牧師黃春生，以及民進黨團幹事長吳思瑤和聯電創辦人曹興誠等，透過多元聲音凝聚罷免力量。

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活動首先由台文樂團「裝咖人」及饒舌歌手楊舒雅的表演拉開序幕，隨後創作歌手陳明章登場，演唱改編版的「流浪到淡水」，帶領全場齊唱「罷免蓋下去，罷免啦、罷免啦」，呼籲民眾務必出門投票；陳也感性演唱「伊是咱的寶貝」，群眾揮舞手燈及旗幟，熱烈氣氛帶有一絲溫馨。

晚會也透過大螢幕，直播同框各地罷免團體的活動，尤其在與「微光花蓮·拔傅行動」連線時，全場響起「傅崐萁拍咪啊（鬼怪或不祥的人物、東西）」、「大罷免大成功」的口號，現場氣氛歡樂又震撼。

透過直播同框各地罷團活動

羅毓嘉則指出，藍白立委搞亂國家運作，立法院昨進行大法官人事同意權案投票，再度遭在野黨否決，如同實質凍結憲法法庭運作。他呼籲，大家今天出來投下同意罷免票，讓國民黨知道不能亂搞，罷免是愛、大罷免大成功。

吳思瑤在大雨中高唱「島嶼天光」，向台灣公民表達最深謝意，並呼籲明天要讓民主噩夢終結。她指出，每一張選票都同樣重要，每一個民主的貢獻都同等重量，這就是台灣的民主精神，儘管有不同主張的聲音，但正因為台灣社會的自由、民主與包容，讓多元聲音都能在這座島嶼上展現。

曹興誠強調，罷免是憲法賦予公民的權利，但國民黨每天充滿恨意地攻擊、威脅罷團，盼所有民眾踴躍投票，讓國民黨知道台灣是一個講天理、講公道的地方，為台灣的未來帶來光明。

反共護台志工聯盟等罷免團體昨天晚間於立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，號召大家投下同意票，民眾持各式標語、小物熱情參與。（記者羅沛德攝）

反共護台志工聯盟等罷免團體25日晚間於立法院外舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，號召民眾726投下同意票。（記者羅沛德攝）

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