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    7位大法官全封殺 藍白再度癱瘓憲法法庭

    立法院昨進行司法院大法官人事同意權案記名投票，國民黨團、民眾黨團二度聯手否決7位大法官被提名人。（記者劉信德攝）

    立法院昨進行司法院大法官人事同意權案記名投票，國民黨團、民眾黨團二度聯手否決7位大法官被提名人。（記者劉信德攝）

    2025/07/26 05:30

    〔記者林欣漢、蘇永耀／台北報導〕立法院昨進行司法院大法官人事同意權案記名投票，繼去年十二月否決七位大法官被提名人，國民黨團、民眾黨團昨二度聯手否決七位大法官被提名人，等同再次癱瘓憲法法庭。目前大法官僅剩八人，憲法法庭已實質停擺。賴清德總統表達高度遺憾與憂慮，總統府也批評，表決結果造成憲法法庭未能正常運作，導致憲法救濟空窗，損害人民基本權利。

    賴總統表達高度遺憾、憂慮

    包括司法院正副院長等七席大法官去年十月底任期屆滿，賴總統去年八月提名七位大法官人選，十二月底遭立法院全數封殺。總統府今年三月再公布司法院正副院長被提名人蔡秋明、蘇素娥，以及大法官被提名人詹鎮榮、林麗瑩、蕭文生、鄭純惠、陳慈陽。立法院昨行使同意權案投票，七位全數遭到藍白封殺。

    國民黨團、民眾黨團一致決定全數投下不同意票。民進黨團則決議採「五＋二」模式，其中二人開放投票。投票結果，蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩都獲五十一張同意票、五十九張不同意票；陳慈陽二十六張同意票、八十二張不同意票，二張無效票；詹鎮榮二十六張同意票、八十一張不同意票，三張無效票。

    憲法救濟空窗 損害人民權利

    民進黨團幹事長吳思瑤說，藍白先惡修憲法訴訟法，癱瘓憲法法庭，並一再刁難人事同意權行使，讓立法院凌駕司法權，人民極度失望。

    國民黨立委吳宗憲指出，被提名人是否有勇氣對抗執政者，是重要的判斷依據，黨團一致決定此次人選尚達不到應有資格。

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