大法官人事案 藍營傾向放行1人

立法院今將進行7位大法官被提名人同意權投票，據了解，目前國民黨立委認為詹鎮榮或蕭文生可能放行，但最有可能只同意一位，須待今天黨團大會討論才會有確定答案。圖為6月30日總統府秘書長潘孟安（右4）陪同大法官被提名人拜會民眾黨團。（資料照）

2025/07/25 05:30

〔記者劉宛琳、陳政宇／台北報導〕立法院今將進行七位大法官被提名人同意權投票，據了解，目前國民黨立委認為詹鎮榮或蕭文生可能放行，但最有可能只同意一位，須待今天黨團大會討論才會有確定答案；民進黨團幹事長吳思瑤昨則表示，黨團將一致支持總統提名人選。

綠營一致支持總統提名人選

司法院院長等七席大法官去年十月底任期屆滿，賴清德總統去年八月提名七位人選，十二月底遭立法院全數封殺；總統府今年三月再度提名，包括蔡秋明為司法院長被提名人、蘇素娥為副院長被提名人，蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽及詹鎮榮為大法官被提名人；立法院全院委員會本月已完成審查，將於今天院會進行同意權記名投票。

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不具名的國民黨立委表示，憲法法庭只差二名大法官就可以運作，目前有幾種情況，可能是國民黨想放行一人、民眾黨想放行一人，總共二人，國民黨團總召傅崐萁和民眾黨團總召黃國昌會再討論。

據了解，多數國民黨立委傾向只同意一位，不過也有立委擔心，有可能大法官被提名人口試OK，最後進入憲法法庭還是像過去那批大法官一樣，什麼都聽黨意，這就是在野黨要冒的風險。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，黨團將一致支持總統提名人選，國會兩度延宕已影響憲法法庭的組成與運作，黨團感到遺憾；台灣本週面臨大法官提名第二次投票的「憲政時刻」，以及多起罷免案進行的「民主時刻」，兩件事的始作俑者都是站在憲法和人民對立面的藍白兩黨。

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