中選會：8.1公告罷免投票結果 通過即解職

明天首波罷免投票，中選會副主委陳朝建昨說明投票注意事項。（記者王藝菘攝）

2025/07/25 05:30

〔記者李文馨、鍾麗華／台北報導〕大罷免投票在即，此次投票將決定廿四位國民黨立委的去留。中選會昨天召開記者會表示，七月廿六日是投開票日，八月一日是審定公告日，依法規定，八月一日審定通過罷免者，依法當天解職，不能再行使立委職權。

校舍修繕 部分投票所位置有異動

中選會副主委陳朝建表示，依歷次投開票作業往例，即採「今日事、今日畢」原則辦理，投票日當天投票結束後，各投票所即轉為開票所，當晚就將選票開計票完畢，中選會也會發稿說明開票計票情形。

請繼續往下閱讀...

陳朝建並指出，法定程序上，各地開票計票需經地方選委會審認，完畢後回報中選會審定，中選會在選務進行表已周知，七月廿六日是投開票日，八月一日是審定公告日，八月一日就結果審定，按照選罷法規定，審定日為罷免通過者，依法當天解職，不能再擔任立委職權。

此外，台中市民發現這次有不少「怪奇」投開票所。中選會昨也解釋說，投票所以沿用二○二四年正副總統、立委選舉投票所設置地點為主，但由於此次罷免案於暑假期間舉行，部分學校校舍正進行修繕或舉辦活動，部分投票所位置略有異動。

行政院長卓榮泰昨在院會表示，所有選務作業均應公平、公正，避免產生各項爭議。對投票所變更區域，應於原投票所地點提供具體指引，協助前往舊地點的民眾能在最短時間內前往新投票所。對設置於非常不適當地點的投票所，現階段變有其困難，但仍應確實記錄，作為日後設置投票所地點的依據。

針對未沿用上次選舉設置地點的投票所，中選會也說，已要求直轄市、縣市選舉委員會協調鄉鎮市區公所透過村里辦公處廣播系統、社群平台、地方有線電視台跑馬燈加強宣導，投票前一日以前，在異動的投票所舊址門口或週邊明顯處張貼告示告知投票所地點，投票日當日亦得指派專人至異動的投票所舊址，告知或引導投票人至投票所所在地點投票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法