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    台中媽媽穿粉紅裝 催罷免同意票

    台中罷免團體和公民團體昨號召多位台中媽媽們穿著粉紅色，手持粉紅百合以及母親節孩子送的禮物，表達「大台中，我同意」、「 守護孩子自由未來」的決心！（記者廖耀東攝）

    台中罷免團體和公民團體昨號召多位台中媽媽們穿著粉紅色，手持粉紅百合以及母親節孩子送的禮物，表達「大台中，我同意」、「 守護孩子自由未來」的決心！（記者廖耀東攝）

    2025/07/25 05:30

    〔記者黃旭磊／台中報導〕明天就是罷免投票日，台中市立委第六選區的罷免團體，與好民文化行動協會等公民團體，昨天在民進黨台中市議員張芬郁等女性議員陪同下，廿六名媽媽身穿粉紅服裝，組成「粉紅連線、台中媽媽挺罷免」，站在路口以台語高呼「罷免投同意、媽媽尚佮意（台語：滿意）」，要「拒絕國民黨親共立委」，為孩子守護台灣，「因為愛台灣，才站出來罷免」。

    賴佳微淚訴遭羅廷瑋性騷

    羅強調司法早已判他勝訴

    前民進黨市議員賴佳微也到場，泣訴遭國民黨立委羅廷瑋性騷擾的過程，強調羅從「二○一九年起，在議事堂內對我進行性騷擾」；羅廷瑋昨由台中市長盧秀燕陪同掃街時，得知賴重提往事，強調是多年前在台中市議會的言詞交鋒過程，被扭曲為性騷，司法已做出他勝訴判決，惡意曲解事實，都是企圖藉此事件牟取政治利益。

    粉紅溫柔大集結！「我的孩子住台中，不要立委聽中共」！罷團媽媽身穿粉紅服裝，昨天站在西屯路口，好民文化行動協會副理事長林芳如宣布，要對抗在海內外打壓台灣的中共小粉紅，多名媽媽並闡述同意罷免的心路歷程，訴說自己當罷免志工的辛酸歷程，既溫柔又堅定，「為了守護孩子，所以挺身而出」。

    賴佳微說，盧秀燕藉由「媽媽」之名，扶植三個年輕立委，羅廷瑋、黃健豪及廖偉翔，但他們卻在立院破壞法治，羅廷瑋從二○一九年起就在議事堂內、口頭上，對她進行性別相關的滋擾霸凌，或是刻意肢體親近，她強調台灣是法治國家，大家一起守護孩子繼續受法治保障人權的未來！

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