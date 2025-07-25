美前情報將官：中共恐策動黑幫 暗殺政要

前美軍印太司令部聯二（J2）情報指揮官、退役海軍少將史都德曼廿三日在美國國會指出，中共對台政治戰已進展至「黑色手段」，包括吸收退役軍警、安插間諜、啟動駭客攻擊，甚至動用黑幫執行騷擾與「潛在暗殺」任務。（圖擷取自CECC官方頻道）

2025/07/25 05:30

史都德曼籲美方協助台灣升級「機密安全查核」制度 嚴防滲透

〔記者方瑋立／台北報導〕前美軍印太司令部聯二（J2）情報指揮官、退役海軍少將史都德曼廿三日在美國國會指出，中共對台政治戰已進展至「黑色手段」，包括吸收退役軍警、安插間諜、啟動駭客攻擊，甚至動用黑幫執行騷擾與「潛在暗殺」任務，建議美國應協助台灣升級「接密查核」制度，以因應中共滲透與內部破壞風險。

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北京對台發動全面政治戰

史都德曼廿三日出席美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）聽證會時指出，中共對台發動的是一場「全面、連續且無所不在」的政治戰，核心目標是削弱民心、孤立台灣、動搖台灣人民對獨立的支持，並透過「統一是必然、抵抗是徒勞」的敘事進行心理戰。

蕭美琴事件印證北京圖謀

他分析，中共運用「白色、灰色、黑色」三類手段系統性對台施壓，其中黑色手段最為隱蔽且危險，包括在台灣境內布建潛伏小組（sleeper cells，類似「第五縱隊」）、建置軍火庫，並可能指使黑幫針對政要、名人執行攻擊或暗殺。中共去年策劃跟蹤騷擾，甚至企圖衝撞準副總統蕭美琴的座車，即間接印證此事。

史都德曼亦證實本報當年報導，他二〇二一年前後曾在國安會與美國國防部長辦公室授權下訪問台北，當時是四十年來首位訪台的現役二星少將，並親自向時任總統蔡英文簡報中共可能的軍事侵台行動。他當時建議，台灣不能只強化外部軍事防禦，還須同步加固「縱深防衛」、城鎮戰及內部安全，包括安全查核制度、反滲透與全民防衛體系。這些建議皆可見於近年國軍的改革方針。

史都德曼並呼籲，美方應協助台灣升級「機密安全查核」制度（classified clearance system，我國防部稱接密查核），引進更進階的內部威脅偵測技術與審查標準。他指出，這套制度攸關敏感資訊保護與人員信任驗證，美國自身的經驗可為台灣提供實質協助。

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