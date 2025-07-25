否認擋震災援助 傅崐萁徐榛蔚提告童子賢

針對和碩科技董事長童子賢爆料，花蓮震災學校被縣府恐嚇不准收捐款，花蓮縣長徐榛蔚（左圖）、立委傅崐萁（右圖）昨天先後提告。（記者王峻祺攝）

2025/07/25 05:30

〔記者王峻祺、花孟璟／花蓮報導〕針對和碩科技董事長童子賢爆料，花蓮震災時受捐款學校卻被縣府恐嚇不准收款，花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁昨下午先後提告，傅崐萁更在地檢署外表示，「下令說」若屬實，不僅徐榛蔚辭職，自己也會辭去立委，並限童「廿四小時道歉」，若願意道歉，就會撤銷告發「涉違選罷法」。

傅：下令說若屬實 辭立委

徐榛蔚昨到花蓮地檢署按鈴，以縣府代表人身分狀告童子賢加重誹謗罪。針對媒體詢問，童子賢已回應地震為二○一八年，不是徐榛蔚縣長任期，為何仍要提告？徐榛蔚強調，童子賢談話影片內容語焉不詳，是否有所影射「任何人都聽得出來、司馬昭之心 」！

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徐榛蔚說，影片中多次提到花蓮縣政府恐嚇學校，「極盡毀滅縣政府公信力」，為捍衛花蓮縣政府及公務員名譽，身為花蓮縣政府的代表人一定要提起訴訟。

傅崐萁在律師陪同下，晚徐榛蔚半小時赴花蓮地檢署提告，針對童子賢對花蓮縣府及傅崐萁的捐款指控，內容詆毀縣府同仁努力，更涉嫌違反選罷法意圖使被罷免人通過或否決。

傅崐萁接受媒體聯訪時連講十二分鐘，抨擊童子賢不斷轉移焦點，至今更未提出事證，童具有高度社經地位，不應該無的放矢，為了擁抱賴清德總統，以不實指控踐踏花蓮人。

傅崐萁強調，所有善款使用公開透明，捐款人都可以查得到，花蓮縣府對於要直接幫助災民的團體都非常歡迎，童子賢可以在二○一八年就舉報，何必在選前對全國最重要的罷免指標區來下指導棋，蠱惑選民。

「再給童子賢廿四小時！」傅崐萁說，若童子賢向花蓮縣民道歉就撤告，如有任何事證，證明徐榛蔚或傅崐萁有下令，自己會辭掉立委。

此外，針對童子賢透露他與個人公司共捐七千多萬元給花蓮縣政府及民間社團，國民黨花蓮縣議會黨團昨召開記者會，直指童子賢公然捏造謠言。黨團發言人吳建志說，經查僅和碩在「○二○六花蓮強震」捐款五百萬元，○九一八及○四○三震災行政院所屬賑災基金會與花蓮縣府查無任何和碩的捐款紀錄，試問七千萬元捐款捐到哪去？

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