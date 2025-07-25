凱道誓師 罷團：為愛罷免 無畏無懼

大罷免首波投票明天登場，反共護台志工聯盟昨在凱道舉辦「迎向成功」晚會，現場與會者高舉自製標語，表達支持罷免的立場。（記者王藝菘攝）

2025/07/25 05:30

「用選票告訴國際社會：我們永遠選擇台灣」

〔記者陳政宇、李文馨／台北報導〕距離七月廿六日罷免投票最後倒數，罷團昨晚在凱道盛大舉辦「迎向成功」晚會，在最後關頭凝聚公民力量，號召民眾一人拉十票，投下罷免同意票，要用手中的選票告訴國際社會：我們永遠選擇台灣。

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號召民眾一人拉十票 投下同意票

昨天晚會人潮塞滿凱道，情緒沸騰，台上宣講卡司包括金鐘影帝陳慕義、導演陳世杰、導演王小棣、作家楊双子，以及女力代表、海外返鄉青年代表等人。

楊双子與其夫人賴庭荷和連袂登場，她以自身經歷為例，指出台灣能實現同性婚姻，正是因為自由與民主，這並非憑空而來，而是無數前輩在未能預見未來的情況下，流血流汗、自我犧牲，一步步將台灣歷史推向今日的局面。

楊双子說，台灣民主自由向來僅由社會少數人所推動，站上街頭非常辛苦，可能感到沮喪或徒勞無功，甚至像她太太一樣，明明是為了守護台灣的民主和平卻反遭攻擊。但她呼籲大家不要放棄，「歷史是我們推動的」。

「只要台灣有需要，我們就會站出來，女性就會站在第一線！」女力護國計劃代表阿迪指出，中國在過去幾十年來，透過心理戰、資訊戰手段攻擊台灣，戰爭早就在大家周圍發生，現在又指揮立委通過更多對中國有利、崩解台灣的法案，情勢非常嚴峻。

阿迪說，值此艱難時刻，只要一人拉十票，堅持到最後一刻就會贏，因為台灣這個國家是一次次對抗獨裁所形成，台灣人沒有在怕戰鬥，「為愛罷免、無畏無懼！」

一名旅法多年的女性青年分享，國外媒體對台灣的關注，幾乎都圍繞一個核心問題：「要選擇中國、還是選擇台灣？」這說明國際社會對台灣處境的理解，也凸顯每次投票的重要性，每一票都是對國家主權的再確認。

她表示，許多人可能覺得回家投票很麻煩，但這場大罷免即使在成熟民主國家都難以複製，卻在台灣人的勇敢下實現。這份力量提醒大家，不要放棄表態的機會，要用手中的選票告訴國際社會：我們永遠選擇台灣。

剛歷經喪母之痛的民進黨立委沈伯洋哽咽透露，六月曾與媽媽約好吃大餐，卻因當天遭中國鋪天蓋地的攻擊，早餐店的薯條成了跟媽媽的最後一餐，個人的遺憾是他生命的傷痕，但國家的遺憾要由人民阻擋，拜託大家七二六站出來。

大罷免首波投票明天登場，反共護台志工聯盟昨在凱道舉辦「迎向成功」晚會，現場與會者高舉自製標語，表達支持罷免的立場。（記者王藝菘攝）

大罷免首波投票明天登場，反共護台志工聯盟昨在凱道舉辦「迎向成功」晚會，現場與會者高舉自製標語，表達支持罷免的立場。（記者王藝菘攝）

大罷免首波投票明天登場，反共護台志工聯盟昨在凱道舉辦「迎向成功」晚會，現場與會者高舉自製標語，表達支持罷免的立場。（記者王藝菘攝）

大罷免首波投票明天登場，反共護台志工聯盟昨在凱道舉辦「迎向成功」晚會，現場與會者高舉自製標語，表達支持罷免的立場。（記者王藝菘攝）

大罷免首波投票明天登場，反共護台志工聯盟昨在凱道舉辦「迎向成功」晚會，現場與會者高舉自製標語，表達支持罷免的立場。（記者王藝菘攝）

大罷免首波投票明天登場，反共護台志工聯盟昨在凱道舉辦「迎向成功」晚會，現場與會者高舉自製標語，表達支持罷免的立場。（記者王藝菘攝）

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