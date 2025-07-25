打臉傅崐萁夫婦》童子賢曬記錄 2018、2024捐款近億元

童子賢2018年3月13日向花蓮縣社會救助金專戶委員會捐贈1000萬元，打臉花蓮縣國民黨議會黨團所稱「0206地震僅捐500萬」。（童子賢提供）

2025/07/25 05:30

〔記者方韋傑、花孟璟／綜合報導〕國民黨花蓮縣議會黨團昨日駁斥和碩董事長童子賢捐助數千萬元賑濟震災，聲稱和碩僅在○二○六震災時捐款五百萬元，而○九一八、○四○三震災捐款一百萬元以上紀錄，均查無相關捐款紀錄。對此，童子賢昨立即曬出證據打臉，童本人與和碩光在二○一八年就對花蓮縣社會局合計捐助一五○○萬元，二○一八年加上二○二四年對全體受贈機構的捐助款項合計將近一億元。

花蓮藍營稱和碩0206震災捐款500萬

針對花蓮賑災捐款，童子賢透露，個人及公司捐出數千萬元給花蓮縣政府及民間社團，卻遭縣府恐嚇不能捐給學校。國民黨花蓮縣議會黨團出面駁斥，發言人吳建志稱，行政院所屬賑災基金會與花蓮縣政府查無任何○四○三地震時和碩名下的捐款紀錄。

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童子賢表示，二○一八年與二○二四年，和碩集團與他個人合計捐贈九九七二萬元，其中，以個人名義捐助的金額約為五三六三萬元、比重佔五十四％，和碩集團捐助約為四六○九萬元、比重佔四十六％，受惠單位包括花蓮縣政府社會局、社會局救助金專戶、消防署特搜隊、消防署設備採購等官方單位，以及其他民間公益團體與教育機構。

童子賢指出，有了二○一八年善款遭縣府攔阻的前車之鑑，自己身為花蓮子弟，當然會選擇更直接嘉惠社福團體、教育機構的方式捐款，讓真正有需要的人及時獲得幫助。

由於罷免投票腳步逼近，花蓮縣當地國民黨陣營顯然已經急了，已開始打起烏賊戰，試圖帶風向、模糊焦點，竭盡所能地將社會大眾盯上傅崐萁家族的目光移開。

童子賢日前指控○二○六地震時，自己與公司向當地教育機構捐助善款時，竟聽聞受贈單位遭花蓮縣府恐嚇「不准收，否則對你不客氣」。花蓮縣長徐榛蔚昨以縣府代表人身分到花蓮地檢署按鈴，並遞狀提告童子賢加重誹謗罪。

童：0206當時縣長是傅 徐榛蔚不必對號入座

童子賢則回應說，○二○六地震當時的縣長是傅崐萁，她根本還沒當縣長，不必對號入座。」並譏諷說，「這是時空錯置的苦旦戲」。

童子賢指出，因為當年在多方打聽之下，確認有受贈者遭到縣府恐嚇、攔阻收取善款，才會逐漸對縣政府喪失信心，「所有事情原本都是不想說的」，但是這次罷免投票，有必要讓當地選民了解打造良好政治環境的重要性。

童子賢提供2018年的捐款記錄，光是他個人與公司當年對花蓮縣社會局的捐款，合計高達1500萬元。（童子賢提供）

童子賢因對花蓮縣府喪失信心，2024年捐款多集中非縣府單位。（童子賢提供）

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