為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高雄點亮「台灣」 尹立：三振親中賣台藍委

    高雄發起點亮台灣之夜活動，民眾響應熱烈。（記者王榮祥攝）

    高雄發起點亮台灣之夜活動，民眾響應熱烈。（記者王榮祥攝）

    2025/07/25 05:30

    中央公園登場 南罷天志工喊話 726回家投同意罷免票 救台灣愛台灣

    〔記者王榮祥／高雄報導〕點亮台灣之夜活動昨晚在高雄中央公園登場，大批民眾湧入事先畫好的台灣地圖內，時間一到、一起舉起手機點燈「台灣」；南罷天志工代表Kevin喊話，請大家七月廿六日回家投同意罷免票，救台灣、愛台灣。

    全台罷免行動風起雲湧，高雄罷免志工團「南罷天」、昨晚在高雄中央公園舉辦燭光祈福行動「點亮台灣之夜」，邀請高雄鄉親為台灣祈福、為民主站出來，吸引數千民眾齊聚響應。

    南罷天先在現場畫出台灣地形，邀請民眾陸續站進台灣裡面，在活動主持人倒數計時後，同步高舉手機並亮燈，一起將台灣的樣貌呈現，期間不時高喊「大罷免大成功」、「高雄必勝、台灣必勝」。

    以和平、溫柔 照亮台灣未來

    南罷天說明，這行動不只是現場集會，更是一場全台串連的民主點燈儀式，來自百工百業的志工與市民，現場以手機燈光象徵以和平、溫柔但堅定的方式，照亮台灣未來，民眾來自各行各業，也代表這片土地上對民主不滅的信仰。

    罷免精神、成功經驗 分享全台

    南罷天志工代表Kevin說，南罷天從一階提議開始，已經環島三圈支援每個罷免區域，也把高雄人的光帶給每個罷區；昨晚點燈行動，希望可以從高雄點亮台灣，將罷免精神、成功經驗分享全台，也呼籲罷區朋友七月廿六日一定要回家投同意罷免票。他強調罷免是為救台灣，罷免不是仇恨、是愛。

    罷韓四君子尹立也相當感佩南罷天志工的辛苦，並提到一階提案、二階連署，已經投出兩好球，最重要的是七月廿六日投出第三個三好球，三振這些毀憲亂政、親中賣台的藍營立委。

    南罷天志工團在高雄發起點亮台灣之夜活動。（記者王榮祥攝）

    南罷天志工團在高雄發起點亮台灣之夜活動。（記者王榮祥攝）

    南罷天志工團在高雄發起點亮台灣之夜活動，呼籲民眾7月26日投下同意罷免票、救台灣愛台灣。（記者王榮祥攝）

    南罷天志工團在高雄發起點亮台灣之夜活動，呼籲民眾7月26日投下同意罷免票、救台灣愛台灣。（記者王榮祥攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播