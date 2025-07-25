台東罷免黃建賓 車隊全縣遶境

台東罷免黃建賓車隊掃街，從市區出發，前往海岸線與縱谷。（記者劉人瑋攝）

2025/07/25 05:30

昨前往海岸線、縱谷 支持者熱情大喊大罷免、大成功

〔記者劉人瑋／台東報導〕「守護台東 挫賓行動」罷免立委黃建賓車隊遶境昨早出發，將以二天時間遶行完台東縣主要道路，昨天前往海岸線、縱谷，完成台東北側路線，雖然街上行人不多，但罷團成員也把握機會宣揚理念，今天將完成南迴線遶境路線；罷團表示，昨天有不少支持者跟著隊伍響應挫賓行動，今天也要跟著一起遶行南迴線，這群熱血的年輕人，令團員們十分感動。

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昨早九時，罷團車隊從台東市轉運站出發，從中華路一路向北行，雖然路上行人不多，還是有支持者一見到車隊就熱情打招呼，還有年輕的媽媽握著懷中嬰兒小手揮動為罷團加油。

車隊遶行途中，偶爾會停下來，罷團成員把握機會向路邊民眾宣揚罷免理念，當民眾被問及遶境原因時，罷團成員便回答「藍委要當中國人，讓他們去當就好，我們要留下來當台灣人，守護這個國家」。

今將前往南迴線 進行挫賓宣講

挫賓行動發言人陳家彬說，昨天一路上被反罷民眾嗆聲了二、三次，但表態支持罷免的聲音比較多，許多支持者聽到宣講聲，便熱情大喊「大罷免、大成功」，到了成功鎮還有年輕人騎車跟隨車隊，並表示「想跟著遶境，以行動表達支持」，讓罷團成員聽了十分感動。

罷團遶境隊伍昨天也在台東市與藍、白聯軍對陣，三方各據路口一側喊話，彼此皆能保持風度，以口號較勁，有路過騎士看了直說「其實這種對抗模式還蠻可愛」。

罷團車隊今天將開往南迴線進行挫賓宣講，歡迎支持民眾共同響應，七月廿六日罷免不適任的藍營立委。

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