阿公打過823砲戰 竹科工程師挺罷免

「去游除垢」罷免游顥志工到名間南雅夜市發文宣品，請鄉親投票同意罷免。 （「去游除垢」罷團提供）

2025/07/25 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕繼「鷹爸」徐柏岳表明是南投人，老家在南投的林姓竹科工程師，也在Threads響應「百工百業挺罷免」活動，並貼出阿公的退伍令照片，指阿公參加過八二三打過共匪，現在輪到他「大斬紅徒」。林姓工程師表示，他的爸媽還住在南投，自己戶籍在新竹，七月廿六日會去投票，接著遊說父母八月廿三日同意罷免馬文君。

四處奔走宣傳同意罷免的「鷹爸」徐柏岳，在Threads自我介紹是南投人挺罷免，很多南投人得知他是水里鄉人，紛紛留言跟他相認，並表達挺大罷免的心意；繼南投人「鷹爸」發聲，也愈來愈多南投人出來參加「百工百業挺罷免」活動，暱稱「

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Chienrocpuli」也表態自己是南投三間麵包店的小老闆，他會在南投八月廿三日準備投下罷免立委的選票。

加入「百工百業挺罷免」活動

同樣加入「百工百業挺罷免」活動、暱稱「01Plus.tw」的林姓工程師，是住在新竹市的南投人，貼出阿公退伍令強調阿公八二三打過共匪，而現在換他「大斬紅徒」，七月廿六日、八月廿三日大罷免大成功。

遊說南投父母同意罷免馬文君

林姓工程師透露，七月廿六日會投下同意罷免鄭正鈐和高虹安的選票，而父母現在還住在南投，資訊比較不流通，會努力說明南投兩個立委做了什麼事，讓他們願意投下同意票罷免馬文君。

南投罷免馬文君、游顥將在八月廿三日投票，南投縣選委會已通知八月十五日舉行電視說明會，投一罷免馬文君案上午十時舉辦，投二罷免游顥案則在下午二時舉行，馬文君、游顥都表示會參加說明會，讓選民投下不同意票。

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