黃捷東區車掃 挺罷免羅廷瑋

台中罷團號召三十八位媽媽們穿著粉紅色，手持粉紅百合以及母親節孩子送的禮物，表達「守護孩子自由未來」的決心。 （記者廖耀東攝）

2025/07/25 05:30

羅將自己跆拳道「黑帶」講成「黑道」 黃：是講出真心話

〔記者黃旭磊／台中報導〕明天週六就是罷免投票日，台中三個立委選區罷免的公民團體，激戰藍委廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋，民進黨高雄立委黃捷趕到東區，協助中六「敲羅行動」車隊掃街，黃捷質疑羅廷瑋口誤自稱「黑道」，是講出真心話；西屯、南屯區不少選民收到廖偉翔之母的反罷免簡訊，「中四廢翔」質疑如何取得選民個資？廖偉翔並未回應。

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黃捷昨天傍晚站上吉普車力挺罷免羅廷瑋，她受訪表示，羅廷瑋將自己練過跆拳道「黑帶」口誤講成「黑道」，是不小心講出真心話，羅廷瑋在國會言語粗暴，還在質詢時穿戴全套護具，形象顯得滑稽。

罷團高喊罷免投同意 媽媽尚佮意

台中市六選區的罷團媽媽，與好民文化行動協會等公民團體，昨天在西屯路口高呼「罷免投同意、媽媽尚佮意（台語：滿意）」，民進黨台中市議會副總召張芬郁，帶領陳淑華、陳雅惠、張家銨、謝家宜等多女議員站在後方力挺，媽媽穿粉紅色衣服、帶孩子送的母親節卡片禮物，呼籲為了下一代投下「同意罷免」。

張芬郁表示，盧秀燕如果是台中市民的媽媽，為什麼會有這麼多媽媽站出來反對她，只因為她只支持三個子弟兵，不顧台中市子民；陳雅惠則強調，很感動看到媽媽勇敢發聲，咱都是台灣的蕃薯子，一定要拚下去。

女力車隊 西屯、南屯掃街

台中市議員陳淑華則陪女力車隊在西屯與南屯掃街，針對西屯、南屯區許多選民，昨天收到廖偉翔母親署名，傳來的反罷免簡訊，「中四廢翔」質疑為何可取得民眾個資？志工何呱呱說，這位立委直到最後一刻，拜票不靠自己，還在靠媽媽，身為立委帶頭違反個人資料保護法，台中公民只能在廿六日投下「同意」罷免。

廖偉翔並未回應罷團指控，昨晚持續由台中市長盧秀燕陪同到惠來路三段等街巷車隊掃街。

民進黨高雄立委黃捷（右）趕到台中東區催罷免同意票。（記者黃旭磊攝）

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