（新北）莫莉「大刪元」上街頭 家人默默陪伴

身形嬌小、頭戴橘帽或紅帽，莫莉總是以鏗鏘有力的論述吸引大眾注意。（記者黃子暘攝）

2025/07/25 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕身形嬌小、頭戴橘帽或紅帽，她是罷團「板橋大刪元」發言人莫莉，鏗鏘有力的論述總能攫取聽眾注意力。曾在媒體界工作，莫莉說，是國會亂象促使她投身公民運動，而她的家人「蠻可愛」，以各種方式陪伴左右。

待過電視台、報系，莫莉投身教育圈，目睹立委種種胡搞行徑，越發堅定罷免案，她在青鳥運動後與核心成員草創社團，知悉媒體曝光難免，雖推測直屬主管可能與自己政治立場不同，她毅然決然投入罷團，在主管身上看見了「尊重」這項民主美德。「主管認為我在行使我個人的公民權」，且她利用休假、下班時間活動，也未加干預，她也與老闆、主管約法三章，「整個運動結束之前，我不會卸下我的口罩跟帽子」，保護工作場域。

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莫莉的家人贊同罷免，也曾擔憂她曝險。莫莉表示，被陸戰、空戰推著走，「也沒有時間再想我該不該繼續在這個位置上」，家人逐漸放心，擔起接送任務，而罷免宣傳活動密集，她無暇陪伴的家人，反而是家長默默現身活動陪她，親戚還會拍下電視裡的她。莫莉笑稱，「我家人還蠻可愛的」。

莫莉觀察，國民黨公開「山除薇害」發言人阿美個資遭抨擊後，就較不敢用類似不當攻擊，面對惡質酸民網路發言，莫莉平靜以對，「這些酸民搞不好也不是真人」，若是真人，她也不與衝突，避免攻防遭截圖，對團隊負面影響。

最窩心的支援也來自網路，有一群「海巡」志工總是迅速將罷團活動、發言剪輯成片，甚至後製與不適任立委言行對照，化為一顆顆空戰子彈。莫莉表示，這些影片讓輿論更快發酵，加強社群媒體擴散、能見度，「非常謝謝這一群人」。

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