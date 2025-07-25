（新北）「葉力迴向」 陳柏惟跳罷免舞送葉元之

民進黨立委林俊憲（右一）、前立委陳柏惟（左二），跳「葉力迴向」罷免舞回敬葉元之。（記者黃子暘攝）

2025/07/25 05:30

葉曾為陳的罷免案錄製舞蹈 陳如今奉還 喊話罷葉讓他成為更好的老闆

〔記者黃子暘、俞肇福、翁聿煌／新北報導〕首波國民黨籍立委罷免投票進入倒數衝刺，推動罷免藍委葉元之的罷團「板橋大刪元」昨日與多位立委大跳「葉力迴向」罷免舞，回敬葉元之。民進黨黨公職所發起的「新北來罷」車隊昨天深入貢寮等偏鄉催票；雙和罷團昨晚也舉行車掃，動員宣講戰車、胖卡、機車隊。民進黨新北市黨部主委蘇巧慧指出，目前在德國舉辦世大運，中國竟出現搶奪台灣選手賀電的蠻橫行為，呼籲民眾七月廿六日一定要出來投同意罷免票，守護台灣民主。

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「葉力迴向」罷免舞原為葉元之宣傳前立委陳柏惟罷免案時錄製，陳柏惟昨率團回敬給葉元之。陳柏惟說，自己四年前被罷免，四年後成為更好的人，盼葉元之跟上腳步，「我們罷免他是為了要讓他下次成為更好的老闆」。

立委林俊憲、許智傑表示，板東是全國最關注戰區，板橋人要踴躍拉票、拿出骨氣把葉元之罷掉。今天大刪元罷團將展開地毯式車掃，從早上十點開始掃到晚間，也邀請前聯電董事長曹興誠等人來舉辦選前活動。

蘇巧慧︰展現公民意志 向親中舔共說不

民進黨「新北來罷」車隊昨天下午前進瑞芳、平溪、雙溪、貢寮偏遠區域催票，蘇巧慧指出，現正在德國舉辦世大運，中國竟發生搶奪台灣選手賀電的蠻橫行為，呼籲民眾七月廿六日一定要出來投同意罷免票，守護台灣民主。蘇巧慧指出，這次罷免行動不只是罷免毫無專業素養的不適任立委，更是全民一起展現公民意志，向國民黨親中舔共的行為說不。

罷洪志工個資被公開 到警局報案

此外，第一選區罷團「罷洪！刻不容楷」有名志工住址等個資被公布在社群中，志工家中還有未成年孩子。罷團指出，這名志工從未公開姓名和露臉，團隊質疑是有預謀的跟蹤與恐嚇行為，考量志工與其未成年子女安全，罷團與市議員李宇翔已到警局報案，並嚴厲譴責此舉。

林口警分局表示已受理報案，並蒐集相關資料，待確認涉嫌人身分後將通知到案說明，對於志工當事人，分局會加強住家周邊巡邏與安全維護。

台中市傳出有投票所設在怪異地點，民進黨秘書長林右昌昨受訪時表示，公民運動至今，發生許多行政干擾，他提醒民眾，週六投票前先將投票通知單拿出來確認投票所地點。

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