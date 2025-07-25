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    罷免傅崐萁 花蓮今晚公民大遊行

    微光花蓮進行守護花蓮大車掃，從玉里出發，經過玉里圓環前還有鞭炮迎接。（罷團微光花蓮提供）

    微光花蓮進行守護花蓮大車掃，從玉里出發，經過玉里圓環前還有鞭炮迎接。（罷團微光花蓮提供）

    2025/07/25 05:30

    〔記者花孟璟、王峻祺／花蓮報導〕距離國民黨立委傅崐萁罷免案投票進入最後倒數計時，花蓮罷團分進合擊，微光花蓮團隊昨上午從玉里出發啟動連續兩天的「守護花蓮迎向希望」花蓮大車掃；主打街頭陸戰的罷團曙光花蓮，除了昨下午在花蓮市掃街，今天晚上將舉行公民大遊行嘉年華，主題「創造改變．花蓮」，歡迎花蓮公民走上「罷傅最後一哩路」！

    罷團玉里車掃 民眾放鞭炮迎接

    罷團微光花蓮的「守護花蓮 迎向希望」大車掃，在投票前連續兩天從花蓮南區往北車掃，昨天上午鎖定南區人口密集的玉里鎮市區車掃，下午則從瑞穗、光復、鳳林一路掃到吉安，上午微光車隊經過玉里圓環時，還有支持民眾放鞭炮迎接（見圖，罷團微光花蓮提供），宣傳車上志工看到傅崐萁的大扛棒就在眼前，舉起國旗努力揮舞，高呼「罷免傅崐萁、心中有國旗」，要拆掉傅崐萁親中賣台假面。

    罷團曙光花蓮昨天與網紅「八炯」合體，志工大隊分兩隊，第一隊下午四點到五點半在花蓮市遠東百貨廣場、五點半太昌夜市，第二隊昨晚前進東大門夜市前，向參加夏戀嘉年華的年輕人訴求投票同意罷免。

    罷傅行動 晚上6點從自由廣場出發

    選前最後一天，罷團微光花蓮的大車掃鎖定吉安、新城、花蓮市，預計傍晚將回到花蓮市自由廣場，與罷團挺美小隊及曙光花蓮的「創造改變花蓮」公民大遊行大集結。晚上六點從花蓮市自由廣場出發，經中山路、明智街、建國路、建林街、和平路、民國路、中山路、中正路、中華路、和平路、中正路、中華路、中山路、建國路、明智街，晚間八點回到自由廣場。

    傅陣營 也號召支持者走上街頭

    傅崐萁陣營集結時間為五點半，預計六點出發，將號召萬人走上街頭，路線為公園路、中山路、中正路、中華路、和平路、中正路、中華路、公園路，最後回到花崗山田徑場，全程二．七公里。

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