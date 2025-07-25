《兩度立委初選挑戰賴士葆》議員徐弘庭︰藍營根本問題在世代

2025/07/25 05:30

〔記者甘孟霖、蔡愷恆／台北報導〕大罷免投票在即，台北市文山、南中正立委被視為罷免艱困區，而過去曾兩度立委初選挑戰賴士葆的議員徐弘庭直言，藍營最根本的問題在世代，感嘆這屆立院有很多優秀年輕朋友，卻成為罷免箭靶。賴士葆回應，「未來的事情未來再說」。

記者參與七月六日趙少康、賴士葆街掃、七月十九日賴士葆、馬英九掃景美市場、七月廿二日賴士葆、管中閔車掃景美、七月廿三日韓國瑜、賴士葆掃木柵及昨早賴士葆、馬英九掃南中正、下午賴士葆以及侯友宜掃木柵區域，皆無議員身影。

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徐弘庭廿二日則在臉書貼出陪同賴士葆車隊掃街的照片，強調「國家需要穩定」，國家不需要每年都選舉，七月廿六日懇請票投不同意罷免。而廿三日他貼出陪同台中市藍委黃健豪掃街照片，貼文寫下「藍營最根本的問題在世代」，他強調這屆立法院好不容易有非常多優秀的年輕朋友，但也無差別成為了政治鬥爭中重點招呼的對象，制衡要靠監督，拜託支持年輕活力的年輕世代們。

徐弘庭昨受訪表示，自己當時初選被壓下來了，國民黨不可能講世代交替。他說。國民黨的路線其實也是堅決反共，但過去因為世代交替不順利，沒有搭上社群媒體的風潮，而錯失了跟年輕世代接軌的機會，這從在路上看到支持者的普遍年齡也看得出來。

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