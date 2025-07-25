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    文山華興里長挺罷 控賴士葆冷暴力

    文山區無黨籍華興里長陳峙穎23日發文，曝該里遭賴士葆冷處理，呼籲同意罷免。（陳峙穎提供）

    文山區無黨籍華興里長陳峙穎23日發文，曝該里遭賴士葆冷處理，呼籲同意罷免。（陳峙穎提供）

    2025/07/25 05:30

    〔記者甘孟霖、蔡愷恆／台北報導〕台北市藍委賴士葆已連任多屆，文山區無黨籍華興里長陳峙穎廿三日發文，曝他因不合賴士葆的意就遭冷處理，華興里九千里民的地方服務直接被大立委拒絕，呼籲同意罷免。賴士葆昨對此冷回是私底下「細節問題」。陳峙穎直言，賴士葆對華興里的一切絕對是暴力，是賴自己口中「該被譴責的對象」。

    陳峙穎︰不合賴的意 就遭冷處理

    陳峙穎表示，二○一八年他投身公領域，險勝連任多年的國民黨籍老里長，而文山區最需要優先處理的，就是電線桿、電箱等阻擋人行空間，這屬於中央職權只能找賴士葆幫忙，卻換來許多需要幫忙賴站台、掃街的壓力，「當時真的不敢拒絕」。

    後續因為他拍影片宣傳文山區未提及賴士葆，以及二○二四選戰未幫賴士葆站台，華興里自賴這屆當選後就被封殺，許多進行到一半的會勘案件等，也直接被擱置；直至今年，賴士葆託人送飲料來，他則直接傳訊息跟賴士葆本人婉拒。

    他坦言，還是會擔心表態影響連任，但「不能因為擔心就不勇敢說出來」，很多文山區的朋友都不敢表態，大家都缺一個勇氣，這次他站出來，也有很多人因此站出來呼應。

    賴士葆︰這是細節問題

    賴士葆昨被問到冷暴力華興里時回應：「這個是細節問題，好不好，這個私底下，這個選民服務，這個細節問題啦好不好。」

    陳峙穎表示，對賴士葆的回應感到遺憾，重要的地方案件被放掉、九千里民被遺棄，整個華興里被冷暴力對待，在賴士葆眼中就只是一些私底下細節問題？他真的完全無法接受。

    他說，針對罷團文山退葆志工遭攻擊事件，賴士葆說「譴責暴力」，但他要鄭重告訴賴士葆：「暴力的形式有很多種，你對華興里做的一切絕對是暴力的一種，你就是自己口中應該被譴責的對象。」

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