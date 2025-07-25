恐嚇「文山退葆」志工 反罷男襲警

罷團「文山退葆」表示，七月二十三日傍晚一名反罷支持者騷擾志工，被警方壓制，導致員警掛彩。（文山退葆提供）

2025/07/25 05:30

民進黨團五一戰隊大安區路口宣講 遭魯明哲反罷宣傳車嗆聲

〔記者甘孟霖、蔡愷恆、董冠怡／台北報導〕大罷免投票在即，各地罷團陸續衝刺陸戰，台北市罷免藍委賴士葆團隊「文山退葆」昨指出，廿三日傍晚一名反罷免支持者，在警方面前當街惡意接近女性志工言語恐嚇，該男子甚至對執勤警員辱罵、威脅。另外，立院民進黨團五一戰隊昨在大安區羅斯福路、新生南路口宣講，卻遭署名新黨副秘書長游智彬的桃園藍委魯明哲反罷宣傳車嗆聲。

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賴士葆車掃︰譴責暴力、理性溝通

對於暴力衝突事件，賴士葆昨車掃受訪回應，公開譴責暴力，台灣民主這麼成熟，還是理性溝通。

「文山退葆」表示，事件發生在文山區萬芳醫院捷運站，一名反罷男子在警方面前，當街惡意接近手持標語的女性志工，進行言語恐嚇與騷擾；而該男不僅對執勤警員大聲辱罵、出言威脅，更在警方近距離警戒、幾乎貼身的情況下，仍強勢出手攻擊志工手中標語，舉動距離警員不到一臂之距，幾乎波及執法人員。男子最終雖被警方依法壓制，但過程中持續激烈掙扎與叫囂，導致執勤員警手部擦傷、現場流血；而該名女性志工更因驚嚇過度而表示，這幾天不敢再出門。

罷團︰男激烈掙扎 執勤員警擦傷

「文山退葆」批，文山區作為台北市重要的文教重鎮，是孩童成長與家庭生活的核心區域，也是前總統馬英九的長年住所，更是賴士葆服務超過二十年的選區，如今淪為暴力滋生之地，令人痛心，我們的市長、立委在哪裡？

吳思瑤、陳培瑜 替罷團集氣

民進黨立院黨團「五一戰隊」昨來到台北市內湖及大安區路口站台，黨團幹事長吳思瑤也替罷團集氣，「不怕暴力、不怕威脅，勇敢就是台灣人的精神！」最後倒數一天，一起走完最後一哩路，「大罷免就要大成功了」！綠委陳培瑜說，除暴力行為外，言語也不能容忍，都應該予以譴責。黃捷說，罷團正是要捍衛表達的自由才站出來，如果還希望活在自由的環境，就該支持大罷免。

昨日五一戰隊站路口也發生插曲，署名游智彬，印有魯明哲、桃園市長張善政及議長邱奕勝、游智彬的頭像的宣傳車，刻意在轉彎處「緩慢前進」還嗆聲民進黨；民眾則手指反罵「罷免！罷免！罷免賣國立委！」被點名的綠委們則未理會或多回應，繼續呼喊「大罷免大成功」。

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