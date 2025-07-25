《罷免丁學忠》「雲林拔釘」車掃 批藍像中國一樣野蠻

雲縣議員蔡孟真（左起）、立委陳亭妃、劉建國、雲林罷團發言人露西歸在口湖車掃。（記者李文德攝）

2025/07/25 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕立委林楚茵、陳亭妃與罷團「雲林拔釘」昨在四湖、口湖車掃催票。林楚茵表示，藍白立委的行為就像中國強奪世大運台灣隊賀電一樣野蠻，大家要站出來投下同意罷免。「鷹爸」徐柏岳下午也到虎尾聲援罷團，呼籲正藍軍要讓國民黨脫胎換骨。

不滿丁通過賣台親中法案

林楚茵說，世大運台灣跆拳道代表隊奪牌後，兩名中國方面人員在現場搶奪賀電，這種鬧場行為讓全世界恥笑，台灣人應該勇敢站出來，譴責中國惡霸行徑。而丁學忠等國民黨立委，看到中國欺壓台灣人卻沒有一句譴責，更在立院扮演中國代理人，通過賣台親中法案、刪減國防預算。

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陳亭妃指出，民進黨執政給農民最大保障，不是像在野一樣漫天喊價，丁學忠不斷地說農民保障都是他爭取，但看立院開會紀錄便知道，並非如此，拜託鄉親為民主、台灣做同意選擇；徐柏岳說，這次罷免是台灣人民團結一心的展現，絕對不是藍綠戰爭，正藍軍要站出來，讓國民黨脫胎換骨。

丁：面對威脅應團結對外

丁學忠表示，面對中國搶奪中華隊運動員賀電等行為，他跟全國人民一樣嚴厲譴責中國，台灣面對外部威脅應該團結對外，執政黨不應該在內部找敵人。面對不同意見，他選擇理性回應、用政績說話，更會專注服務選區。

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