《百工百業挺罷免》 8旬退休師為下一代站出來

各行業代表在北港宣講，呼籲大家七二六出門投同意罷免票。（記者李文德攝）

2025/07/25 05:30

家庭主婦、醫師、外企經理人及青農 北港宣講會輪流發聲

〔記者李文德、蔡宗勳／綜合報導〕罷免投票倒數，網路捲起「百工百業挺罷免」旋風，雲林縣議員蔡岳儒、張維崢昨召開「守護後代、罷免是愛」記者會，邀請六名各行各業民眾發聲。八十歲高姓退休女教師批，在野如果依審查法案程序走，也不會走向大罷免一途，台灣人已給很多機會了。

請繼續往下閱讀...

六名代表分別為家庭主婦阿羚、曾姓醫師、高姓退休國中教師、侯姓音樂老師、曾姓外企退休經理人及青農阿鈞，輪流上台宣講。

高老師表示，她在北港建國國中任教卅四年，已退休多年，戶籍早已不在北港，但這段時間她經常來北港宣傳同意罷免。有次在北港宣講，看到志工揮汗如雨的工作，願意站出來守護台灣，心頭不免一酸。不過，藍白立委把農民預算刪減，「這樣對嗎？」雖然自己年事已高，但為了讓下一代更美好，在她能力所及，願意站出來為台灣發聲。

福利經費也要刪 批藍白太囂張

曾醫師說，當初將票投給藍白立委，但他們手隨便舉、法案隨意推，連農業補助、福利也要刪，絕不能再容忍這些欺負，如果還讓他們囂張，未來只會更難過；曾姓退休經理人指出，在企業，主管失職就換人，在民主社會，人民就是董事會，有權說「你不適任」，不適合的人就應該被罷免。

民主社會 人民有權說「你不適任」

蔡岳儒表示，身為三寶爸，呼籲民眾站出來，這場不只是選舉，更是為下一代做出抉擇；張維崢說，當公義被踐踏、人民聲音被忽視，絕對不能沉默，沉默的代價就是下一代承擔，七月廿六日務必用選票道出心中正義。

此外，嘉義縣陶藝家、社區營造推動者謝東哲，昨表示加入百工百業支持大罷免行列，強調不管中華民國派、台派或是小草，都應該支持大罷免，拜託好友投下罷免同意票，維護台灣寶貴的民主法制與自由人權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法