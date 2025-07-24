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    首頁　>　政治

    盧秀燕請假救子弟兵 挨批無心市政

    盧秀燕23日下午請假挺立委羅廷瑋進行車掃。（記者廖耀東攝）

    盧秀燕23日下午請假挺立委羅廷瑋進行車掃。（記者廖耀東攝）

    2025/07/24 05:30

    〔記者蔡淑媛、蘇金鳳、張軒哲、黃旭磊、陳政宇／台中報導〕颱風「范斯高」昨天生成，盧秀燕於昨天下午請假兩天半，全力為三名子弟兵、面臨被罷免危機的藍委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋站台，還要到台北凱道參加國民黨選前之夜，對此，立院民進黨團幹事長吳思瑤批評，盧已無心市政，淪為政治攻擊手；盧秀燕則表示，自己一直在市內，若有狀況會馬上銷假，也請民進黨不要詛咒、希望台中國泰民安。

    盧秀燕昨陪羅廷瑋車掃、廟口開講，她強調請假是選情（罷免）非常緊張，並自嘲自己「雜質市長」，為了台中發展，要力保三名立委；民進黨團總召王立任則批評盧是為國民黨立委的政治利益，卻對台中市政棄之不顧。

    綠營立委、議員 宣講助罷免

    另外，台中市議員林祈烽、前市議員張耀中買下社區大樓電梯廣告，內容有蔣經國，凸顯國民黨立委不再反共，違背兩蔣教誨；晚間民進黨立委郭昱晴、鍾佳濱則到大慶夜市路口宣講助罷。

    中五選區議員曾朝榮與前立委莊競程協助罷團車掃宣講，大學生志工講出年輕人心聲，訴求與公民站一起，保護台灣自由民主，在外國讀大學的米雅，暑假回台加入罷免志工行列。

    中四選區的反罷方與罷團，昨天各據向心南路的四邊路口，對喊「大罷免大成功」、「七二六不同意」，警方趕至大喊「要吵全部回家」才控制場面。

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