台中罷團控羅廷瑋團隊盜圖 至今未道歉

2025/07/24 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台派寶寶團隊日前創作「七月二十六日，同意罷免」圖像，給公民團體用於宣傳大罷免，中六選區發言人EVA昨天指控，國民黨立委羅廷瑋團隊未經授權，惡意將上述圖像篡改成「不同意罷免」並公開轉發，嚴重侵犯著作權；羅廷瑋則表示，他們的原創圖卡也屢遭罷免團體惡意竄改，必要時依法捍衛權益。

EVA強調，對於竄改台派寶寶圖像，羅至今未道歉，台派寶寶團隊已寄存證信函，後續將提告；律師王翼升則表示，羅團隊可能違反《著作權法》，涉及刑事違法與民事侵權。

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對此，羅廷瑋表示，該素材早已在網路上流通，助理認同「不同意罷免」才轉傳，已提醒勿再轉傳；他強調，他們的原創圖卡也屢遭罷團竄改，針對惡意抹黑與圖卡濫用，已開始蒐證，必要時依法捍衛名譽與權益。

另外，民進黨議員助理温佑宸昨天也表示，「羅廷瑋被罷免不是第一次」，在林佳龍擔任台中市長時代，羅擔任青年議會總召（議長）時，就因不會主持議事且涉人身攻擊而遭提案罷免，但最後不了了之，八年後當了立委仍未長進，呼籲選民罷免羅；羅廷瑋則表示，「我的老闆是台中市民」，服務與迅速解決民眾問題，是他從政初衷。

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