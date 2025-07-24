新竹雙罷 號召年輕人回家投同意票

新竹雙罷總部號召青年回家投同意罷免票，下架涉貪停職市長高虹安及親中立委鄭正鈐。（記者洪美秀攝）

2025/07/24 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕「新竹雙罷」團隊與民進黨新竹市議員昨天邀請新竹青年詩人曹馭博、台大法律系學生許祐嘉和政大東亞所研究生陳哲偉，共同呼籲外地新竹年輕人回家投下同意罷免票，下架貪污無能的停職市長高虹安，及危害國安的立委鄭正鈐。

許祐嘉說，新竹是他摯愛的家鄉，但高虹安上任後卻無心市政、許多工程一再流標，因她傲慢的性格、官司醜聞不斷，導致許多建設停擺。

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陳哲偉則說，鄭正鈐多次刪減新竹重要預算，包含情資偵防、科學園區與無人機產業。更可惡的是，鄭正鈐涉動員移工參與政治造勢，市民曾給藍白機會，但如今市政與民主皆陷入泥灘中，籲市民用同意罷免表達不滿。

曹馭博表示，市民不需要一個只會挖洞的市長，應讓願意建設新竹的人領導城市。雙罷領銜人戴振博說，高虹安上任後讓新竹退步、讓城市蒙羞，鄭正鈐則涉違反國安法、反滲透法，且有親中爭議。

「新竹雙罷」發言人林志潔說，這一戰如果無法守住，台灣幾十年的努力將付諸流水，籲年輕人為孩子、父母，守護民主，拒絕共產黨入侵、滲透台灣，號召青年七二六回家投票。

民眾黨主席黃國昌昨再度到竹市，為高虹安及鄭正鈐掃街拜票，他說，大罷免就是罷團與民進黨在社會製造仇恨跟對立，對台灣社會一點幫助都沒有，且大家對賴清德政府非常失望，號召市民出門投票不同意罷免。

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