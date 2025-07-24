力挺桃園罷牛 林右昌︰藍委變「立法怪獸」

「龜山公民之夜」號召罷免桃園市國民黨立委，民眾力挺高呼「大罷免，大成功」。（記者周敏鴻攝）

2025/07/24 05:30

籲罷掉傅崐萁和跟班牛煦庭 726出門前留意投開票所變更

〔記者周敏鴻、黃政嘉、陳璟民／桃園報導〕民進黨桃園市黨部、「桃園罷牛，桃汰牛氓」罷免第一選區國民黨立委牛煦庭的罷團，昨辦「龜山公民之夜」，民進黨秘書長林右昌抨擊，國民黨與民眾黨憑藉多數主導立法院，變成「立法怪獸」，肆無忌憚地毀憲亂政，國人看不下去，「擒賊要擒王」，盼讓首惡、立院國民黨團總召傅崐萁下台，跟班的牛煦庭等小嘍囉也罷免掉，大家廿六日出門投同意罷免票之前，先看清楚投票通知單，小心市政府等干擾而變更投開票所等狀況。

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晚會上，桃市議會民進黨團總召李宗豪、議員陳雅倫、黃瓊慧與黃家齊、桃一罷牛案領銜人陳曉煒、「台灣鷹爸」徐柏岳及多位立委輪番宣講，率眾高喊「大罷免，大成功」、「罷免投同意，反共更有力」，齊唱「島嶼天光」，呼籲民眾後天投票「同意罷免」牛煦庭。

許智傑︰牛打人 還栽贓別人先動手

立委許智傑說，以往立法院內若有衝突，多是推擠，牛卻對他出拳，「哪有像倫敦政經學院畢業的人？更像流氓」，且牛犯錯不認錯，在罷免說明會上栽贓別人先動手，他才還手，邪惡的本質就跟中共一樣。

立委王義川唱著「誰都不能欺侮它」，強調我們都愛台灣，都不希望被中國統治，國民黨不反共就請離開台灣，龜山區有很多眷村，牛煦庭若不反共，憑什麼當這一選區的立委？

議員魏筠、許家睿昨早邀南投縣議員沈夙崢，結合「桃六刪邱」罷免第六選區立委邱若華的罷團，進行「大罷免大掃街」，直搗邱的票倉中壢區華勛市場，發送罷免文宣小物，爭取選民罷邱，有熱情市民比讚響應。

黃捷︰魯明哲藐視人民 把他死當剛好

議員彭俊豪、黃崇真、張曉昀、魏筠及「破蛋除魯」罷免第三選區立委魯明哲的罷團，跟立委黃捷傍晚於中壢慈惠堂參拜後，沿新生路、中正路、志廣路等鬧區徒步懇託民眾投票罷魯；黃捷說，「流通教父」前全聯總裁徐重仁這麼關心經濟議題的人都贊同大罷免，大家應一起守住台灣民主防線、守住幸福家園，而魯缺席罷免說明會，無心跟選民溝通，藐視人民，鄉親把他「死當」是剛好而已。

桃市仍有民眾反映沒收到罷免公告與投票通知單，不曉得去哪裡投票，其實可至中央選舉委員會「投開票所地點查詢網站」（https://polling.cec.gov.tw/index.html），按「桃園市第11屆立法委員罷免案」，依序點選「鄉鎮市區」、「村里」、「鄰」，再按「搜尋」，就能查知投開票所編號、設置地點與詳細地址，攜帶身分證、印章、通知單去投票。

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