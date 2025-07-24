挺身罷洪孟楷 單親媽︰不想讓孩子活在極權體制下

「罷洪！刻不容楷」志工愛子表示，如果因為沉默而讓下一代失去選擇的自由，她會更後悔。（記者羅國嘉攝）

2025/07/24 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕「罷洪！刻不容楷」的志工「愛子」，外型亮麗、語調輕柔有條理，不是群眾中最嘶吼的人，卻是最沉得住氣、最堅定的存在。她從害怕曝光身分、擔憂被言語羞辱，到如今能坦然站上街頭、面對人群，愛子說，如果因為沉默而讓下一代失去選擇的自由，她會更後悔，「我不是搞政治，只是不想讓我的孩子活在極權體制下」。

愛子是年輕的單親媽媽，她經營網拍維持生計，同時照顧孩子。今年初起，她投入罷免行動，放下部分工作。她堅信，身為母親，守護的責任不止於眼前的柴米油鹽，也包括孩子未來能不能自由呼吸、自由選擇。

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回想第一次走上街頭，愛子說，那時真的很害怕，連署初期曾遇到不理性民眾，諷刺她是「被利用的女生」，因見其他志工在街頭遭受攻擊，讓她總是帽子壓得低低的，深怕被拍照肉搜或遭言語羞辱；而面對親友、友情漸行漸遠，她語帶哽咽說，「雖然心痛，不是每段友情都撐得過這場行動，但如果因為沉默而讓下一代失去選擇的自由，我會更後悔」。

愛子說，她沒有後援，每天都在工作、照顧孩子與當志工之間拉扯，但令她感動的是，一名為了支持罷免行動專程從加拿大返台的志工，不僅自掏腰包贊助罷免物資，還每天徒步去開宣傳車。這些點滴，都讓她相信這是一份代代相傳的責任。

愛子強調，她沒有政治背景，也不屬於任何組織，她只是一個在生活邊緣奮力撐起家庭的母親，她選擇站出來，「我想留一個值得我女兒驕傲的未來」。

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