侯友宜陪洪孟楷泰山車掃 巧遇罷團交鋒

新北市長侯友宜昨天晚間赴泰山，陪同被提罷免的藍委洪孟楷車掃催票。（記者羅國嘉攝）

2025/07/24 05:30

〔記者羅國嘉、黃子暘／新北報導〕罷免藍委案廿六日就要投票，雙方努力催票。新北市長侯友宜昨晚赴泰山陪同國民黨立委洪孟楷車掃催票，盼拉高不同意罷免票、未料車隊行經泰林路一段、明治路一段時，與正進行街頭宣講的罷團「罷洪！刻不容楷」巧遇，罷團一方高喊「同意罷免」，又以「洪孟楷加油」反諷，在街頭交鋒，場面火藥味十足。

侯友宜昨天赴泰山力挺洪孟楷，強調洪任內積極為地方爭取預算、推動建設，是優質立委，居然被惡罷霸凌，為公平正義，他與議員宋明中在泰山地區站出來力挺，呼籲選民廿六日投下「不同意罷免」，讓最優質的立委繼續為新北市服務。

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洪孟楷表示，新北市第一選區突破十萬罷免門檻，顯示人口持續成長，這是侯友宜努力治理的成果，也是大家共同打拚的驕傲。最後關鍵幾天，「我們一定有信心，要堅定守住新北，一定反罷成功。」

另外，立法院長韓國瑜力挺中和區立委張智倫，昨下午陪同張車隊掃街反罷。韓國瑜指出，張智倫年輕、優秀，拜託大家投下不同意票，支持張智倫等優秀立委續留國會，為大眾打拚。

張智倫說，韓國瑜奔走幫忙黨籍立委宣傳，曬得臉紅通通，看得相當不捨，盼大眾七二六踴躍投下不同意票，不同意票一定要大於同意票，才能守護在野黨立委。

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