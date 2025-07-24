催罷洪孟楷 賴瑞隆︰高雄行新北也可以

民進黨新北市黨部到八里、淡水，和立委吳秉叡、市議員鄭宇恩與罷團車掃，籲下架「舔共」立委。（記者羅國嘉攝）

2025/07/24 05:30

合體罷團林口車掃 蘇巧慧籲支持者一加一兩倍票 衝過罷免門檻

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波國民黨立委罷免週六投票，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧昨日與立委沈伯洋、吳沛憶、賴瑞隆及議員李宇翔、推動罷免藍委洪孟楷的團體「罷洪！刻不容楷」，在林口車隊掃街衝刺，呼籲選民「一加一兩倍票」，催出更多同意罷免票。蘇巧慧強調，此區並非綠營優勢，須加倍努力催票；賴瑞隆則說︰「高雄做得到，新北一定也做得到！」

請繼續往下閱讀...

罷團︰台灣人團結 中共就會怕

「罷洪！刻不容楷」志工表示，此次公民行動由百工百業、不分藍綠共同組成，相信台灣人團結一致，中共就會害怕，「七二六我們不卑不亢，有信心走完最後三天，順利罷免洪孟楷」。

蘇巧慧指出，「七二六我們有信心，但是要小心」，因為這幾個罷區過去就不是綠營的優勢區，所以新北在七二六要投票的這五個選區都要戒慎恐懼，務必「樓頂揪樓咖」一起投票，這樣一加一兩倍票，才有機會能夠高過同意門檻廿五％標準。

沈伯洋︰民主前輩30年努力遭毀

沈伯洋表示，台灣這卅年來民主前輩的努力，一直到二○二四年毀於一旦，這些人全部都有一份責任；吳沛憶則說，現今越來越多年輕人主動走上街頭表達支持，這正是人民對立法院過去一年亂象的反彈，「大家真的忍無可忍，也願意站出來，展現公民的意志與責任」。

賴瑞隆則表示，當年高雄罷免時任市長韓國瑜時，也曾被質疑無法達標，最終卻以超過九十三萬票成功罷免，寫下歷史紀錄。儘管罷洪需要超過十萬票門檻，但相信新北人也能以行動捍衛民主，呼籲大家團結起來，「高雄做得到，新北一定也做得到」！

守護民主 綠營今晚辦凱道晚會

民進黨新北市黨部結合「五罷區」公民團體及地方民代，發起「新北來罷」車隊掃街行動，昨天下午和立委吳秉叡、市議員鄭宇恩與罷團到八里、淡水一同車掃，吳秉叡強調，藍營不傾聽台灣民意，反而配合中國意志行事，已經激起全民憤怒，呼籲選民投下同意票，下架「舔共」立委；綠營更預告今（廿四）日晚上六點卅分，在台北市凱達格蘭大道辦理「迎向成功 凱道晚會」，邀市民守護台灣民主，恢復國會秩序。

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（前排右三）昨與立委沈伯洋（前排右四）、吳沛憶（前排左三）等人，力挺罷團催票。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法