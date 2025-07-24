丁學忠罷免案 雲林縣長前哨戰

2025/07/24 05:30

記者鄭旭凱／特稿

雲林縣海線立委丁學忠罷免案進入倒數計時，縣內藍、綠政壇早已將這次的罷免案定位下屆雲林縣長的前哨戰，雙方積極動員、造勢、「操兵」，聲勢旗鼓相當，勝負的關鍵將在於綠營普遍支持度較高的旅外年輕族群是否積極返鄉投票。

這屆立委選舉，尋求連任的民進黨籍雲林海線前立委蘇治芬，意外敗給國民黨籍原擔任虎尾鎮長的丁學忠，這一敗不僅讓藍營成功突破濁水溪，丁學忠成為藍營在濁水溪以南唯一一席的區域立委，甚至讓民進黨以一票之差輸掉了立法院長寶座，對台灣政壇影響極為巨大，因此丁學忠的罷免案更是受到藍綠政壇高度關注。

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下屆雲林縣長選戰，藍營早早由立委張嘉郡擔任國民黨雲林縣黨部主委，民進黨雲林縣黨部主委也由立委劉建國出任，兩人被地方政壇視為下一屆的雲林縣長選戰的「準參選人」，這次藍、綠雙方都利用丁學忠罷免案「操兵」，測試各自的動員能力。

丁學忠屬於藍營前雲林縣長張榮味體系，國民黨方面由雲林縣長張麗善、張嘉郡等張派體系帶頭支持反罷免；民進黨團從中央到地方串連，炒熱罷免話題，劉建國和蘇治芬也全力支持罷免，罷免案成為下屆雲林縣長前哨戰。

本屆立委選舉時蘇治芬在北港大本營所贏的票數低於預期，而丁學忠卻在虎尾本命區大獲全勝，一舉掀翻「雲林政壇不敗女神」蘇治芬，但這次罷免案綠營支持者相對熱衷，北港綠營票源區同意罷免票差距有望拉大，而綠營支持度較高的年輕族群是否大量返鄉投票，將是罷免案的勝負關鍵。

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