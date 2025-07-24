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    首頁　>　政治

    726堅定「拔釘」 劉建國︰終結荒唐國會

    2025/07/24 05:30

    罷丁學忠須67916張同意票 劉呼籲投票守護台灣民主

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕國民黨籍雲林縣第一選區立委丁學忠罷免案進入倒數計時，部分選民仍猶豫是否前往投票。立委劉建國表示，大罷免是為了終結荒唐的立委亂砍預算，並非起因於藍白與綠的對抗，為了守護台灣民主，呼籲民眾前往投下同意罷免票。

    劉：猶豫恐導致功虧一簣

    廿六日即將舉行全國大罷免，雲林縣第一選區海線國民黨立委丁學忠也在罷免之列，該罷免案選舉人數有廿七萬一千六百六十三人，罷免成功門檻是選舉人數的廿五％、六萬七千九百一十六張同意票，且有效同意票數必須要多於不同意票數。

    丁學忠罷免案的實際連署人數達三萬八千零十八人，與成功罷免的有效票數還有三萬票左右的差距。立委劉建國表示，要通過罷免案還需要支持者加把勁，有些支持者仍在猶豫是否要前往投票，這可能導致罷免案最後功虧一簣，呼籲支持者不可大意。

    綠營立委 四湖、水林掃街

    劉建國說，藍白立委聯手刪預算刪過頭，這次罷免案民進黨雲林縣黨部與民意連結，支持罷免案不是因為個人因素，更不是起因於藍白與綠的對抗，而是因為罷免符合民意走向，是人民對藍白立委亂刪預算所發出的怒吼。

    另外，民進黨籍立委李坤城、李昆澤、邱議瑩昨天到雲林，聲援罷免丁學忠的公民團體「雲林拔釘」，並以車隊在四湖、水林等地掃街。

    邱議瑩指出，水林特產是番薯，番薯象徵台灣精神，廿六日大家要一起站出來投下同意罷免，用這一票守護我們的農民、守護台灣。

    另丁學忠陣營昨天在虎尾進行徒步及車隊掃街，雲林縣長張麗善昨起請假三天投入反罷免催票，她拜託鄉親踴躍前往投下「不同意罷免」票，守住濁水溪以南唯一在野黨立委席次。

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