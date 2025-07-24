台灣意象書法館長 寫「罷」字相挺

台灣意象書法館長陳世憲，以彩色書寫「罷」字力挺罷免。（記者王涵平攝）

2025/07/24 05:30

〔記者王涵平／台南報導〕大罷免投票日將屆，台灣意象書法館發聲力挺，館長陳世憲以彩色書寫「罷」字，十支筆各有不同顏色，代表各行業各族群，面對民主的價值都是一樣的，希望大家開心地投票，淘汰不好的，留下好的，讓台灣的未來更多彩。

陳世憲表示，八年前至東京參加JAALA雙年展時遇見中國藝術家，餐敘時對方聽見台灣來的藝術家也說北京話，直問你們也是中國人，自己回說「不是、我是台灣人」，對方回說「台灣人就是中國人」，原本要向對方敬酒，轉身就離開。

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陳世憲說，台灣在國際的處境困難，時時可見，還曾在接受早稻田大學獎助金進行為期一個月研究國家標示系統時，發現沒有任何一個國家比台灣在國際的標示還困難，台灣的名稱可以稱為中華民國、台灣、中華民國在台灣，而最大的問題就是在台灣的中國人，在國外要被中國人欺負，回到台灣也要被中國人欺負，因此，罷免親中的立委有其必要。

台灣意象書法館開館二年來，已吸引來自法、英、美、瑞士、韓國、日本、加拿大、德國等國家的遊客參訪，陳世憲說，位於台南白河偏鄉的地方有人願意遠道前來，是為了台灣書法、為了聽台灣的故事，而為了保有美好的台灣，呼籲大家踴躍參與罷免投票。

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