「文山退葆」木柵車掃 韓國瑜同區催票

2025/07/24 05:30

〔記者蔡愷恆／台北報導〕大罷免投票倒數，昨早民進黨發言人吳崢、民進黨立委黃捷與罷團「文山退葆」共同車掃；昨下午立法院長韓國瑜陪同國民黨立委賴士葆車掃，雙方皆將木柵地區當作當日掃街重點，期望在七二六大罷免最後三天催出最多票數。

文山退葆表示，這次車掃重心為木柵，希望木柵居民跟著這股捍衛民主的力量，撼動賴士葆擔任民意代表，卻沒有好好照顧居民，什麼都落後的情況。文山退葆對文山居民喊話：「年輕人進來了，好的聲音進來了，我們一起翻動文山，文山值得更好。」現場許多志工騎機車或是腳踏車，跟在罷免宣講車後面一同參與活動，幾乎每台車都綁著「大罷免大成功」或是「台灣一起罷」等旗幟。

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藍營的掃街活動則自下午開始，從賴士葆服務處出發，與上午罷團相同將重心放在木柵，路線經過木柵路一段、興隆路以及木新路。

關於社群媒體上「百工百業挺罷免」的熱潮，韓國瑜說，「俗話說，失敗為成功之母，所以民進黨喊『大罷免大成功』，國民黨喊『大罷免大失敗』，成功要聽失敗的話，我相信大家一定都聽媽媽的話。」掃街一度下起大雨，賴、韓穿上雨衣，不畏風雨繼續掃街。

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