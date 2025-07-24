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    首頁　>　政治

    「撕芯裂費」 許淑華︰知識藍也想罷徐巧芯

    2025/07/24 05:30

    〔記者甘孟霖、何玉華／台北報導〕大罷免本週六就要投票，國民黨號召團結反罷，昨上午台北市長蔣萬安、台北市議會國民黨團總動員力挺藍委徐巧芯；下午國民黨主席朱立倫也陪同進行車隊掃街。不過，迄今前立委費鴻泰未公開替徐站台，民進黨議員許淑華直言，當年「撕芯裂費」刀刀見骨，這次很多知識藍也看不下去要罷免。

    費鴻泰仍未公開替徐站台

    對於在台定居的港星杜汶澤廿二日出席影集《零日攻擊》首映會，提及全台大罷免，他表示自己現居松山區，選區立委是藍委徐巧芯，還比出食指高喊「大罷免、大成功」。徐巧芯昨說，尊重每位市民選擇，相信自己在立院問政、服務，對多數選民來說都值得為她堅持出門投票，對於不同聲音她也願意包容傾聽。

    而徐巧芯先前曾烏龍爆料何姓外交官是共諜，何的太太廿二日發文表態，批評徐巧芯不適任，呼籲投下同意罷免。徐巧芯回應說，當初誤植很抱歉，但確實有共諜就叫「何仁傑」，且國安會祕書長吳釗燮至今沒有出來面對。

    許淑華昨受訪說，「撕芯裂費」全台矚目，自己人砍自己人刀刀見骨，連國民黨自己人都看不下去，這次就是很多知識藍、經濟藍都出來簽連署書，不然罷免徐巧芯二階連署不會到四萬兩千份，這都是靠愛簽出來的。

    她說，知識藍、經濟藍的企業朋友，以及年輕朋友都看不下去，團結不是口號，台灣派加上中華民國派，這才是團結，我們的敵人是中共，而非自己人，如果親中立委一定要用這樣的方式對待台灣人，中華民國派也不會支持，所以這次徐巧芯真的滿危險的，希望大家團結一致、槍口對外。

    除蔣萬安、議會黨團站台外，徐巧芯昨天傍晚由國民黨主席朱立倫陪同在信義區車掃，出發前有支持者到現場加油打氣。

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