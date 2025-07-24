大罷免衝刺 蔣萬安、五一戰隊隔街尬場

台北市議會民進黨團舉行「台北同意罷」造勢最終場，超過三千位民眾齊聚中山區榮星花園。（記者甘孟霖攝）

2025/07/24 05:30

晚間「台北同意罷」最終場 超過3千位民眾高喊下架王鴻薇、徐巧芯

〔記者甘孟霖、孫唯容／台北報導〕七二六大罷免投票剩下不到三天，台北市長蔣萬安及台北市議會國民黨團總動員，昨日一大早於台北小巨蛋（南京東、敦化北）路口，偕同黨籍立委王鴻薇、徐巧芯宣傳不同意罷免。而立法院民進黨團「五一戰隊」也分進合擊，於相近路口宣講同意罷免。晚間台北市議會民進黨團也舉行「台北同意罷」造勢最終場，超過三千位民眾齊聚中山區榮星花園，訴求罷免不適任立委王鴻薇、徐巧芯。

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綠委︰透過大罷免修復民主

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，王鴻薇、徐巧芯是惡中之惡，在最後的關鍵時刻要與公民同行，盼透過這次大罷免能夠修復民主。民進黨立委邱議瑩說，高雄人已經示範過一次，罷免韓國瑜之後，高雄突飛猛進，大罷免不是仇恨，而是因為愛。曾被王鴻薇在立法院甩巴掌的民進黨立委林楚茵說，王鴻薇暴力造謠等錯誤示範，全台灣人都看在眼裡，言行不適任也象徵國民黨形象，在立院仗勢欺人。

指罷免韓國瑜 高雄突飛猛進

另方面，蔣萬安表示，昨日行程主要是由議長、代理北市黨部主委戴錫欽號召國民黨議會黨團所有成員，一起在投票倒數三天站上路口，向所有選民懇託，希望七月廿六日一定要踴躍出門投票，投下不同意罷免。

媒體問蔣萬安，如何看待許多罷團使用「兩蔣」頭像號召同意罷免？他回應，最後倒數時間，再次呼籲台北市不管哪個選區，全部出來投不同意罷免；他也強調，每個地方都是重點防守區域，呼籲無論如何風雨無阻出門投票，接下來他也會依規定請假，全力配合委員輔選。

昨傍晚，蔣萬安一結束基北北桃合作交流平台市長層級會議後，一刻不得閒，立即從基隆趕往大直，與王鴻薇合體車掃。

另外，傳出王鴻薇選區多位里長七月廿六日將帶團出國，昨日站路口也找來多名里長陪同。戴錫欽說，部份里長很久以前就排好行程，說他們不支持反罷是惡意中傷，他要特別為里長澄清，里長們挺身而出，以及這段時間陪同藍委在各地掃街拜票，就是最好證明。

蔣︰726風雨無阻出門投票

昨日上午，台北市議會民進黨團舉行「台北同意罷」車隊掃街，罷免王鴻薇團隊「山除薇害」陸戰隊長卡羅說，面對資源不對等，團隊沒有鬆懈本錢，最後衝刺期團隊認真走遍大街小巷。對於團隊使用「兩蔣」文宣，遭藍營抨擊騙票，她則說，兩蔣不屬於誰，是中華民國台灣人的總統，反問如今黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、藍委王鴻薇等，要承襲政治資產，是不是該表態遵守老委員長的反共遺訓？

台北市長蔣萬安及議會國民黨團總動員路口催票，力挺黨籍立委徐巧芯、王鴻薇等人。（記者廖振輝攝）

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