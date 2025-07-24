圖中國教職 洩漏情報人員身分 國安局前官員彭順富 高院判刑4年

前國安局官員彭順富為求得中國教職，竟涉嫌洩漏情報來源、組織及情報人員身份，高院判刑4年。（記者楊國文攝）

2025/07/24 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕國安局情報官員彭順富二○○六年停役後，為了在中國找到教職，竟在中國教育部所屬的學術人才招聘網站，刊其情報人員經歷及任職國安局期間的研究項目成果，致洩漏情報來源、管道、組織及有關情報人員身分等軍事資訊，高等法院昨依修正前國家情報工作法的「洩漏情報資訊罪」，判彭四年徒刑，並將他限制出境、出海。

判決指出，彭順富一九九五年起任職國安局某單位組員，負責電子密碼機破密等業務，屬國家情報工作法所稱的情報人員，其工作內容由國安局長核定列為機密等級，依國家機密保護法應永久保密不得洩漏。

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彭順富二○○六年停役後，為在中國謀求工作機會，竟於二○一八年五月，在中國教育部轄下某學術人才招聘網站，刊登其情報人員經歷及任職國案局期間的研究項目成果資訊，以致洩漏涉及情報來源、管道或組織及有關情報人員身分等軍事資訊。

桃園地院審理時，彭順富被依修正前國家情報工作法的「洩漏情報資訊罪」判四年徒刑。檢察官、彭男不服，均上訴高等法院。

涉洩漏情報資訊罪 否認犯行無悔意

高院審理時，彭男仍否認犯罪，檢方主張一審判決過輕。高院審理認為，彭男任職國安局情報人員，應較一般人更應知悉情報工作對國家的重要性，竟為了在中國求得教職，洩漏情報人員身份等資訊，且犯後否認犯行，並無悔意，參酌他先前已有違反國家機密保護法案件遭判有期徒刑的紀錄，仍判刑四年。可上訴。

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