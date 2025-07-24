美參議員：中國跨國脅迫台灣應予制裁 范雲獲邀出席美官方聽證會 我國立委首例

民進黨立委范雲昨以視訊方式出席美國國會及行政當局中國委員會（CECC）聽證會，這是我國首次有國會議員獲邀出席美國官方聽證會。（記者方瑋立攝）

2025/07/24 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕民進黨立委范雲昨以視訊方式出席美國國會及行政當局中國委員會（CECC）聽證會，並於會中強調，面對中國對台政治戰及跨國鎮壓加劇的威脅，台灣擁有一個堅強的公民社會，展現守護民主的強大決心，從野百合、太陽花一直到大罷免運動，台灣人深知自由民主並非從天而降，而是經由歷代爭取、犧牲而來，亦正竭盡所能防止戰爭發生。

CECC於台灣時間昨夜十時舉行「與台灣站在一起：反制中共政治戰與跨國鎮壓」聽證會，由該委員會共同主席、共和黨籍參議員蘇利文及眾議員史密斯主持，邀請范雲以視訊方式提供證詞。外交人士證實，這是我國立委首次獲邀出席美國官方聽證會。

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范雲：公民發動大罷免 展現守護民主決心

蘇利文致詞時指出，中共對台灣的壓迫不僅發生在台海，近年來更擴及全球，以跨國政治鎮壓手法威脅台灣人、媒體與國際社會人士。他強調，這些脅迫行動包括中共將我國副總統、副總統當選人及立委列為「頑固台獨份子」公開恫嚇，甚至對蕭美琴策畫「實體行動」威脅。他表示，這類針對民主社會的「主動式威嚇」，應受到國際關注與制裁。

蘇利文說，他提出「與台灣站在一起法案」目的即在嚇阻中共對台動武，若解放軍侵略台灣，美國將立即啟動對中共高層的經貿金融制裁，並呼籲國會支持該法案。

范雲指出，中共近期公開我國資通電軍廿名官兵個資並揚言懸賞判刑，又大規模發動認知攻擊抹黑立委沈伯洋，去年甚至暗中策劃衝撞蕭美琴座車，這些都是典型的跨國鎮壓手法，意圖恐嚇我國社會，「若敢抵抗中國，就得付出代價」。

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