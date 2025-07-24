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    藍營審慎樂觀 估危險名單6到7人

    台北市長蔣萬安、台北市議長兼主委戴錫欽及國民黨台北市議員昨在路口催票，力挺黨籍立委徐巧芯、王鴻薇等人。（記者廖振輝攝）

    台北市長蔣萬安、台北市議長兼主委戴錫欽及國民黨台北市議員昨在路口催票，力挺黨籍立委徐巧芯、王鴻薇等人。（記者廖振輝攝）

    2025/07/24 05:30

    〔記者施曉光／台北報導〕七二六罷免投票進入倒數，藍營「罷情」評估出現稍轉弱，過去負責藍營選戰組織動員工作的前國民黨副秘書長張雅屏昨評估，危險名單大概有六到七人，至於藍營趨弱的原因就是民進黨「幫忙」反罷「添柴火」的動作已經停止，讓反罷少了很多著力點。

    外界關切國民黨有無「危險名單」，國民黨秘書長黃健庭前天受訪以「不予置評」回應，但他也說，非常認同國民黨主席朱立倫的說法，就是只要藍軍支持者願意站出來投票，所有被罷的國民黨立委都能過關，否則都會很危險。

    國民黨文傳會主委林寬裕於昨中常會後指出，中常會針對本週六罷免投票動員進行討論，現場氣氛非常好，「對選情保持審慎樂觀想法」。媒體關切二十五日晚上國民黨在凱道選前之夜的動員情況，林寬裕說，「這次預期也許不會像四二六那麼多人」，但希望民眾都能自主站出來。

    張雅屏指出，一些空氣票太多的被罷藍委，像是北市立委王鴻薇、徐巧芯、桃園立委牛煦庭及台中立委羅廷瑋，因基本票源不穩，情況比較危急。

    張另指出，一直被認為處於危險狀態的桃園市立委涂權吉、新北市立委葉元之、台東縣立委黃建賓、新竹市立委鄭正鈐等，目前涂權吉因為桃園市議長邱奕勝出手幫忙，狀況較為好轉。至於鄭正鈐，新竹市議長許修睿也幫忙整合藍、白，但白營多為空氣票，能改善多少他不知道，但情況會比其他危險藍委稍好，至於葉、黃兩人仍是一場硬仗。

    自己人頻出包 反罷情勢轉弱

    張雅屏分析，相較上週，藍營評估狀況較差，主要原因就是民進黨「幫忙」反罷的動作已經停止，原本國民黨的最大目標賴清德總統「團結國家十講」已經消音，讓反罷頓時少了著力點，「藍營自己這邊的人又一直在出包。」

    他強調，罷免運動很難捉對廝殺，唯一可刺激反罷投票行為，就只能靠仇恨動員，但被罷免立委仇恨動員對象（罷免領銜人）很多是名不見經傳的人物，要打都不知道怎麼打。

    張還說，原本投票前最有可能影響罷免的變數是美國關稅，但看起來已被刻意壓下去，短期內看不出會有什麼大事。

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