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    政治受難者陳列轟傅崐萁：大罷免首惡

    罷團志工昨日舉行「再拉一票、守住台灣」行動記者會，呼籲大家以行動一同拉票。（記者張嘉明攝）

    罷團志工昨日舉行「再拉一票、守住台灣」行動記者會，呼籲大家以行動一同拉票。（記者張嘉明攝）

    2025/07/24 05:30

    民團號召「再拉一票、守住台灣」

    〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免進入關鍵倒數，辜寬敏基金會昨發起「再拉一票、守住台灣」行動，呼籲民眾撥打電話向親友們拉票，並投下罷免同意票。白色恐怖政治受難者陳列痛批，國民黨立院黨團總召傅崐萁是大罷免中的「首惡」，他相信只要大家同心同力，就能把傅罷免掉。

    基金會董事長王美琇昨在記者會中致電給陳列。陳列指出，傅崐萁是大罷免中的「首惡」。這半年來，越來越多各行各業、非民進黨的人站出來，不間斷地舉辦座談會、演唱會、站街頭，其熱情是過去花蓮很少看到的，只要大家同心同力，就能把傅罷免掉。

    「如果你不擅長打電話，也可以傳簡訊！」作家楊双子認為，或許會有民眾覺得自己人微言輕，但只要做出行動，就會有下個行動出現。

    「山除薇害」發言人阿美提及，一個月前，她都在祈求有更多KOL（關鍵意見領袖）、商業界、演藝圈的人站出來，而近日有越來越多的公眾人物願意出來表態，包含Youtuber、藝人、演員等。她相信在最後黃金時刻，一定會有更多人願意站出來，支持這場改變台灣國會的行動。

    王美琇示警，若大罷免沒有成功，藍白恐變本加厲、肆無忌憚地通過越來越多與中國對接的法案，未來中國只要控制傅崐萁等舔共立委，就能控制我國國會，讓台灣一步步香港化。

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