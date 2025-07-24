徐榛蔚：童子賢是綠營智庫副董事長 有政治立場

花蓮縣長徐榛蔚昨開記者會，要求童子賢廿四小時內道歉，否則不排除按鈴申告。（記者游太郎攝）

2025/07/24 05:30

〔記者花孟璟、游太郎／花蓮報導〕和碩董事長童子賢指控花蓮縣府對地震善款不當使用，甚至恐嚇受災學校「不能收台北來的捐款」，要捐縣府統一分配，花蓮縣長徐榛蔚昨批評童子賢「明顯帶政治意圖」。民進黨花蓮縣議員胡仁順反批，徐榛蔚扣童子賢是綠營智庫帽子，徐才是操弄政治能手。

議員指童也有藍營智庫身份

童子賢前天爆料，提到地震後企業捐款花蓮的學校，被縣府擋「不准收，要經過縣府，否則對你不客氣」」；由於再四十八小時就是罷免投票日，徐榛蔚昨親上火線開記者會替夫婿、立委傅崐萁澄清，更指控童是「民進黨新境界文教基金會副董事長，發言帶特定政治立場」、「為了罷免投票惡意操弄未經查證的指控」。

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徐榛蔚強調，縣府向來歡迎、感恩企業自由捐款，但是「民進黨智庫副董事長童子賢」指花蓮縣政府恐嚇學校，她身為花蓮縣長，從來沒有、也不會、不可能下這種命令。

徐表示，童子賢提七千萬元的捐款她「聞所未聞」，要求童提出確切證據，若有「我馬上辭花蓮縣長」。徐說，對於身具社經地位、且是「更尊貴」的民進黨智庫的副董事長，她要提出嚴正抗議，不排除提告，請童廿四小時內道歉。

對此，胡仁順反批，縣府明明只需回應童子賢的發言是否為真實，徐榛蔚卻刻意要扣童子賢是綠色智庫的大帽子，完全隱瞞「童子賢先生也是國民黨長風文教基金會副董事長」的事實，不啻畫蛇添足，徐榛蔚難道沒有「帶政治意圖及動機」？

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