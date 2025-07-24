為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    徐榛蔚：童子賢是綠營智庫副董事長 有政治立場

    花蓮縣長徐榛蔚昨開記者會，要求童子賢廿四小時內道歉，否則不排除按鈴申告。（記者游太郎攝）

    花蓮縣長徐榛蔚昨開記者會，要求童子賢廿四小時內道歉，否則不排除按鈴申告。（記者游太郎攝）

    2025/07/24 05:30

    〔記者花孟璟、游太郎／花蓮報導〕和碩董事長童子賢指控花蓮縣府對地震善款不當使用，甚至恐嚇受災學校「不能收台北來的捐款」，要捐縣府統一分配，花蓮縣長徐榛蔚昨批評童子賢「明顯帶政治意圖」。民進黨花蓮縣議員胡仁順反批，徐榛蔚扣童子賢是綠營智庫帽子，徐才是操弄政治能手。

    議員指童也有藍營智庫身份

    童子賢前天爆料，提到地震後企業捐款花蓮的學校，被縣府擋「不准收，要經過縣府，否則對你不客氣」」；由於再四十八小時就是罷免投票日，徐榛蔚昨親上火線開記者會替夫婿、立委傅崐萁澄清，更指控童是「民進黨新境界文教基金會副董事長，發言帶特定政治立場」、「為了罷免投票惡意操弄未經查證的指控」。

    徐榛蔚強調，縣府向來歡迎、感恩企業自由捐款，但是「民進黨智庫副董事長童子賢」指花蓮縣政府恐嚇學校，她身為花蓮縣長，從來沒有、也不會、不可能下這種命令。

    徐表示，童子賢提七千萬元的捐款她「聞所未聞」，要求童提出確切證據，若有「我馬上辭花蓮縣長」。徐說，對於身具社經地位、且是「更尊貴」的民進黨智庫的副董事長，她要提出嚴正抗議，不排除提告，請童廿四小時內道歉。

    對此，胡仁順反批，縣府明明只需回應童子賢的發言是否為真實，徐榛蔚卻刻意要扣童子賢是綠色智庫的大帽子，完全隱瞞「童子賢先生也是國民黨長風文教基金會副董事長」的事實，不啻畫蛇添足，徐榛蔚難道沒有「帶政治意圖及動機」？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播