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    大罷免壓軸片：台灣正替世界抵抗中國

    罷團昨公開壓軸影片《台灣正替世界抵抗中國篇》。（Taiwan Action提供）

    罷團昨公開壓軸影片《台灣正替世界抵抗中國篇》。（Taiwan Action提供）

    2025/07/24 05:30

    〔記者廖俐惠／台北報導〕大罷免首波投票日進入倒數四十八小時，由台灣影視工作者投入的Taiwan Action公民罷免影片計畫昨公開決戰前的壓軸影片，導演朱詩倩以公民十九號《台灣正替世界抵抗中國篇》向國際發聲，強調大罷免絕不是藍綠對決，而是台灣替世界挺身面對中國威脅的前哨站。

    公民自發奮起 絕非藍綠對決

    朱詩倩在這部罷免影片中指出，這半年多以來，藍委透過大幅刪凍預算癱瘓台灣國政，藉以展現對中國的效忠。然而台灣公民自發性地團結奮起，透過連署罷免的行動守護台灣主權，抵抗中國透過國民黨親中立委對台灣的滲透。若中國拿下台灣並突破太平洋防線，這並不僅是台灣獨自面對的問題，更是中國對國際和平所造成的威脅。台灣的大罷免，絕不是藍綠兩黨對決，罷免票是不需硝煙的強大武力，台灣人正在用這場大罷免替世界抵抗中國。

    Taiwan Action從三月至今，已經推出廿一支影片，點閱總數突破四千萬次，雖然罷免影片的階段性任務告一段落，但發起人楊力州、朱詩倩夫婦並未就此停下腳步。他們不僅將持續拍攝記錄罷團志工的後續行動與生活，也蒐集了三十一個罷團志工拍攝的素材等，計畫未來以紀錄長片的形式，為這段歷史留下記錄。

    楊力州強調，Taiwan Action的影視工作者不是政黨，也不是媒體機構，「每一支作品，都是真誠的情感交流，就如同這次罷免行動中參與的那一三○萬個公民，願意將自己的名字與個資，交給街頭的陌生志工，因為我們相信，真誠可以改變國家，名字代表的不只是自己，而是我們共同想守護的價值。」

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