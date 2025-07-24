大罷免投票倒數 朱立倫：讓這場鬧劇到此為止

國民黨主席朱立倫昨痛批民進黨建黨迄今三十九年，無差別的全面發動對在野黨的罷免，是全世界民主國家想都不敢想的事。（記者田裕華攝）

2025/07/24 05:30

稱綠變當年自己最討厭的樣子

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨痛批民進黨建黨迄今三十九年，無差別的全面發動對在野黨的罷免，是全世界民主國家想都不敢想的事，民進黨的創黨前輩們也沒有想過，今天民進黨的樣子就是當年民進黨最討厭的樣子。

朱立倫主持中常會發表談話時表示，本週六是台灣民主的關鍵時刻，全世界與全民都在看，一九八六年九月廿八日民進黨成立，三十九年前民進黨創黨時所堅持的自由民主、進步價值還有一些重要主張，與國民黨的確有些不同。民進黨創黨前輩與黨員先進們，原本相信初衷就是看到台灣自由民主一天要比一天好，但曾幾何時，今天民進黨已經第三度執政，竟可以無差別的全面發動對在野黨罷免，民進黨前輩們也沒有想過。

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朱認為，今天民進黨的樣子就是當年民進黨最討厭的樣子，民進黨就是當年自己要反抗的對象，賴清德不能代表所有民進黨前輩以及曾經為民主犧牲的人；民進黨立法院黨團總召柯建銘更是面目猙獰，這樣的「野心家」引導民進黨走向今天這條路；竟然還有過去急統、當過新加坡人的曹興誠，今天又回來搞台獨，為了政治私利，帶領所謂的罷團，搞得全台大混亂，民進黨難道要變成新的「曹派」嗎？

朱立倫強調，大家可以不投票，也可以勇敢投下不同意，賴清德一人走錯了、偏聽了，柯建銘有私欲，曹興誠搞操弄，難道民進黨也要跟著沉淪？「就讓這場鬧劇到此為止！」他呼籲所有藍、綠、白以及中間選民都站出來不同意罷免，本週五晚上的凱道選前之夜一起展現人民力量。

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